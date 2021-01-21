Частные компании Ливана захотели купить «Спутник V»

Сделавшие прививку от коронавируса жители Москвы трех разных возрастных категорий рассказали об ощущениях после вакцинации.

Сотрудник медицинского центра, 27-летний Владимир Аржанцев добровольно записался на вакцинирование. По словам мужчины, отправившись на участок, где исследуют «Спутник V», он был приятно удивлен, что к глобальному исследованию решило присоединиться немало людей.

«Людей было много, я насчитал больше 20 человек. Хотя, когда шел в клинику, думал, что буду один. Прежде всего я заполнил анкету на сайте госуслуг, после чего по звонку спустя несколько дней был приглашен в медицинский центр. Сначала меня обследовал терапевт, затем у меня взяли мазок из носоглотки, кровь из вены, мочу, чтобы выяснить, употреблял ли я наркотические вещества», – рассказал он «Вечерней Москве».

Спустя два дня ему поставили первую часть вакцины. В течение последующих трех недель (до дня, когда запланировано введение второй части препарата), по словам Владимира, он не испытывал никаких побочных эффектов. «Поначалу я даже подумал, что мне вкололи плацебо, то есть пустышку, которую ставят 25% испытуемых, как и положено по условиям исследования. Не было абсолютно никаких ощущений, я не чувствовал ничего странного», – заметил он.

На 21-й день молодому человеку сделали второй укол. В течение нескольких дней после процедуры, как он признался, у него начались боли на месте укола. «Появились какое-то рассеянное состояние, легкая слабость, и на этом все последствия вакцинирования закончились. У меня появилось чувство, что мне дали все-таки пустышку, а не вакцину. Чтобы убедиться в этом и развеять сомнения, я решился сдать анализы на антитела. Несмотря на то, что антитела к коронавирусу образовываются вплоть до 21-го дня после второй прививки, я пошел на эту процедуру раньше положенного срока. Но, несмотря на это, у меня обнаружили антитела IgG в большом количестве. Есть вероятность, что к концу 21-го дня со дня второй части прививки (к 42-му дню со дня первой части прививки) количество антител умножится. Но и тех, которые имеются, уже достаточно, чтобы не подцепить болезнь», – рассказал Аржанцев.

Другой доброволец, 45-летний Николай Горожанов рассказал, что столкнулся с некоторыми побочными эффектами. «После процедуры я приехал домой, поужинал, уснул без каких-либо дискомфортных ощущений. Но спал очень плохо – сон был поверхностным, затем участился пульс, заложило правую ноздрю», – вспомнил он.

На следующий день у мужчины появилась легкая ломота в теле, слабость и заложенность носа. По его словам, пробуждение было очень тяжелым. После у Горожанова начался озноб, поднялась температура. На следующий день симптомы простуды прошли, но улучшение продлилось недолго. Через день снова появились слабость и насморк. Клиническая картина напоминала симптомы острой респираторной болезни. Сейчас Николай чувствует себя хорошо. Он отметил, что болезненное состояние прошло спустя неделю.

Пенсионерка Анастасия Новикова рассказала, что не испытывала дискомфорта после прививки. «Первый укол поставили 28 октября. Нам вводили, как и было обещано, вакцину «Спутник V». Второй – спустя 21 день. Нас предупредили, что в ближайшие несколько дней могут возникнуть симптомы простуды с температурой. Но, что удивительно, ни у меня, ни у моей соседки таких последствий не возникло. Хотя у испытуемых младшей возрастной группы подобные симптомы появлялись буквально через день-два после получения первой дозы препарата», – вспомнила женщина.

Новикова отметила, что после вакцинирования всех участников эксперимента направили в стационар: «Во время первого укола я там провела шесть дней. Нас потом постоянно обследовали. Затем был небольшой перерыв, я вернулась домой».

В течение полугода все участники эксперимента будут проходить медосмотр и сдавать анализы. В случае возникновения осложнений, связанных с последствиями получения вакцины от коронавируса, они получат бесплатную медицинскую помощь.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.

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