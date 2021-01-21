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Началось обсуждение возможности производства «Спутника V» в Германии
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Некоторые страны Европы интересуются российской вакциной от коронавируса «Спутник V», ее производство уже обсуждается с Германией, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев заявил, что в данный момент с Германией обсуждается «возможность производства вакцины «Спутник V» внутри страны». Также в РФПИ видят «серьезный интерес со стороны государств – членов Европейского союза», передает ТАСС.
Он рассказал также, что исследования комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca могут вскоре начаться в Азербайджане и в Саудовской Аравии.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Подтверждена эффективность вакцины «Спутник V» против всех выявленных штаммов COVID
Российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех выявленных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил разработчик препарата.
Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
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Объявлено о сохранении иммунитета у привитых «Спутником V» на протяжении девяти месяцев
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Иммунитет у привитых вакциной «Спутник V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется на протяжении уже девяти месяцев, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата.
«Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение девяти месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании они просто, конечно, еще не поступили», – сказал он.
Он добавил, что уровень антител IgG у вакцинированных против коронавируса выше, чем у переболевших. «Но у этого есть довольно понятное объяснение – при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах и есть проблемы у многих людей. Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее Логунов также сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
Больше половины украинцев не захотели делать прививку от COVID
Больше половины граждан Украины заявили, что не стали бы делать прививку от коронавируса, даже если она будет бесплатной, следует из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
В исследовании говорится, что «вакцинироваться, даже бесплатно, не готовы 52% респондентов, 43% пошли бы делать прививку, при условии, что она будет бесплатной», передает ТАСС.
Кроме того, 39% опрошенных ответили, что сделали бы прививку, если бы вакцину можно было купить в аптеках, 56% сказали, что отказались бы.
Отмечается, что число жителей страны, которые не желают вакцинироваться, за последние полтора месяца увеличилось: в декабре 2020 года не планировали делать прививку от коронавируса 40% украинцев, в ноябре на бесплатную прививку согласились бы 55% респондентов.
По данным опроса, проведенного летом 2020 года Киевским международным институтом социологии, больше 40% украинцев не хотели делать прививку от коронавируса.
Вместе с тем украинцы стали меньше волноваться из-за того, что они или их близкие заразятся коронавирусной инфекцией. Социологи пришли к выводу, что на данный момент боятся заболеть 39% граждан (в ноябре прошлого года – 57%).
При этом за близких и родных переживают 78% респондентов (в ноябре – 87%).
Опрос проводился 14-16 января среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
В СПЧ заявили о необходимости взаимного признания вакцин от COVID между Россией и Европой
Должна вестись серьезная работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса между Россией и Европой, чтобы открыть границы между странами, заявил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Очень важно признание нашей вакцины «Спутника», другие вакцины на подходе. Возможно взаимное, совместное признание вакцин. Европа будет признавать наши вакцины, а мы – их вакцины. И здесь нужна особая, серьезная работа, чтобы все-таки рано или поздно границы открыть. Мир не может существовать при закрытых границах. Это влечет за собой очень серьезные потери, в том числе и материального благосостояния», – передает его слова РИА «Новости».
Фадеев отметил вероятность того, что для пересечения границ могут понадобиться какие-то документы, и России надо будет договариваться с другими странами, какого рода должны быть эти документы.
Сам глава СПЧ уже сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V».
«Да (сделал прививку). Только один укол – там же два укола надо сделать – я сделал вот сейчас в новогодние каникулы. Все это очень удобно, хочу сказать. В Москве 70 пунктов (вакцинации) тогда было, сейчас добавили – уже 100 пунктов. Можно записаться через интернет, я записался, приехал. Все это быстро, удобно, вежливый персонал. По крайней мере, в Москве это протекает очень достойно», – рассказал Фадеев.
Ранее сообщалось, что Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», соответствующая заявка подана.
Москвичи рассказали об ощущениях после прививки от коронавируса
Сделавшие прививку от коронавируса жители Москвы трех разных возрастных категорий рассказали об ощущениях после вакцинации.
Сотрудник медицинского центра, 27-летний Владимир Аржанцев добровольно записался на вакцинирование. По словам мужчины, отправившись на участок, где исследуют «Спутник V», он был приятно удивлен, что к глобальному исследованию решило присоединиться немало людей.
«Людей было много, я насчитал больше 20 человек. Хотя, когда шел в клинику, думал, что буду один. Прежде всего я заполнил анкету на сайте госуслуг, после чего по звонку спустя несколько дней был приглашен в медицинский центр. Сначала меня обследовал терапевт, затем у меня взяли мазок из носоглотки, кровь из вены, мочу, чтобы выяснить, употреблял ли я наркотические вещества», – рассказал он «Вечерней Москве».
Спустя два дня ему поставили первую часть вакцины. В течение последующих трех недель (до дня, когда запланировано введение второй части препарата), по словам Владимира, он не испытывал никаких побочных эффектов. «Поначалу я даже подумал, что мне вкололи плацебо, то есть пустышку, которую ставят 25% испытуемых, как и положено по условиям исследования. Не было абсолютно никаких ощущений, я не чувствовал ничего странного», – заметил он.
На 21-й день молодому человеку сделали второй укол. В течение нескольких дней после процедуры, как он признался, у него начались боли на месте укола. «Появились какое-то рассеянное состояние, легкая слабость, и на этом все последствия вакцинирования закончились. У меня появилось чувство, что мне дали все-таки пустышку, а не вакцину. Чтобы убедиться в этом и развеять сомнения, я решился сдать анализы на антитела. Несмотря на то, что антитела к коронавирусу образовываются вплоть до 21-го дня после второй прививки, я пошел на эту процедуру раньше положенного срока. Но, несмотря на это, у меня обнаружили антитела IgG в большом количестве. Есть вероятность, что к концу 21-го дня со дня второй части прививки (к 42-му дню со дня первой части прививки) количество антител умножится. Но и тех, которые имеются, уже достаточно, чтобы не подцепить болезнь», – рассказал Аржанцев.
Другой доброволец, 45-летний Николай Горожанов рассказал, что столкнулся с некоторыми побочными эффектами. «После процедуры я приехал домой, поужинал, уснул без каких-либо дискомфортных ощущений. Но спал очень плохо – сон был поверхностным, затем участился пульс, заложило правую ноздрю», – вспомнил он.
На следующий день у мужчины появилась легкая ломота в теле, слабость и заложенность носа. По его словам, пробуждение было очень тяжелым. После у Горожанова начался озноб, поднялась температура. На следующий день симптомы простуды прошли, но улучшение продлилось недолго. Через день снова появились слабость и насморк. Клиническая картина напоминала симптомы острой респираторной болезни. Сейчас Николай чувствует себя хорошо. Он отметил, что болезненное состояние прошло спустя неделю.
Пенсионерка Анастасия Новикова рассказала, что не испытывала дискомфорта после прививки. «Первый укол поставили 28 октября. Нам вводили, как и было обещано, вакцину «Спутник V». Второй – спустя 21 день. Нас предупредили, что в ближайшие несколько дней могут возникнуть симптомы простуды с температурой. Но, что удивительно, ни у меня, ни у моей соседки таких последствий не возникло. Хотя у испытуемых младшей возрастной группы подобные симптомы появлялись буквально через день-два после получения первой дозы препарата», – вспомнила женщина.
Новикова отметила, что после вакцинирования всех участников эксперимента направили в стационар: «Во время первого укола я там провела шесть дней. Нас потом постоянно обследовали. Затем был небольшой перерыв, я вернулась домой».
В течение полугода все участники эксперимента будут проходить медосмотр и сдавать анализы. В случае возникновения осложнений, связанных с последствиями получения вакцины от коронавируса, они получат бесплатную медицинскую помощь.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
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Глава СПЧ оценил идею ковид-паспортов
Введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса, заявил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Речь идет фактически о дискриминации тех, кто не получил прививку от коронавируса. Речь идет о поражении части населения в своих правах. И это вызывает беспокойство мое и коллег по Совету по правам человека. Причем очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди», – приводит его слова РИА «Новости».
Фадеев отметил, что тема COVID-паспортов активно обсуждается и в России, и в мире, но до сегодняшнего дня никто не предъявил концепции, зачем их вводить, никто не объясняет, какие будут последствия, какие будут результаты, никто не предоставляет расчетов, что в результате тех или иных действий замедлится распространение эпидемии или снизится смертность.
«Если говорить о концепции, то, похоже, между строк можно прочитать, что речь идет о введении самого рода ограничений – по пересечению границ, по перемещению внутри стран, в том числе России, по участию в разного рода общественных мероприятиях, где-то раздаются голоса о возможном ограничении в трудоустройстве», – добавил глава СПЧ.
Он отметил, что, если кто-то хочет вводить ковид-паспорта, он должен предъявить доказательства того, что их введение и ограничения, связанные с ними, будут эффективны для людей. «В любом случае, даже если речь идет о поощрении (тех, кто вакцинировался), тем более если речь идет о каких-то ограничениях для здоровых людей, на мой взгляд, здесь идет деление на «правильных» и «неправильных». Сегодня нужно не деление и разобщение людей на разные категории, нам наоборот нужна солидарность российского общества в борьбе с эпидемией», – уточнил он, добавив, что ковид-паспорта вряд ли решат проблему, связанную с пренебрежением некоторыми гражданами опасностью этого заболевания.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти не намерены вводить ковидные паспорта.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки.
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Псковские медики спасли пациента с поражением 90% легких
В Псковской областной больнице медики спасли пациента с COVID-19, легкие которого были поражены на 90%, об этом сообщил оперативный штаб региона по борьбе с заболеванием.
«Пскович Валерий Соколовский переболел коронавирусом и выжил, хотя вирус поразил 90% его легких. Врачи новой инфекционной больницы круглосуточно боролись за жизнь пациента. И вот... болезнь отступила, впереди - долгий путь восстановления организма», – цитирует РИА «Новости» сообщение штаба.
Региональный телеканал «Вести-Псков» в своем сюжете сообщил, что мужчина пробыл в стационаре примерно месяц. Он поступил в медучреждение с поражением 20% легких, за несколько дней оно выросло до 90%.
Пскович получил от Псковской инфекционной больницы грамоту за личный вклад в борьбу с вирусом. Он сообщил, что пока не может ходить и поднимать тяжести из-за одышки, но он занимается реабилитацией.
Он добавил, что медики не только оказывали ему всю необходимую медицинскую помощь, но и «сильно поддерживали морально».
Ранее медики Видновской районной клинической Подмосковья спасли пациента весом в 200 килограммов с поражением 97% легких и другими патологиями. До этого сообщалось, что в Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19.
«Пскович Валерий Соколовский переболел коронавирусом и выжил, хотя вирус поразил 90% его легких. Врачи новой инфекционной больницы круглосуточно боролись за жизнь пациента. И вот... болезнь отступила, впереди - долгий путь восстановления организма», – цитирует РИА «Новости» сообщение штаба.
Региональный телеканал «Вести-Псков» в своем сюжете сообщил, что мужчина пробыл в стационаре примерно месяц. Он поступил в медучреждение с поражением 20% легких, за несколько дней оно выросло до 90%.
Пскович получил от Псковской инфекционной больницы грамоту за личный вклад в борьбу с вирусом. Он сообщил, что пока не может ходить и поднимать тяжести из-за одышки, но он занимается реабилитацией.
Он добавил, что медики не только оказывали ему всю необходимую медицинскую помощь, но и «сильно поддерживали морально».
Ранее медики Видновской районной клинической Подмосковья спасли пациента весом в 200 килограммов с поражением 97% легких и другими патологиями. До этого сообщалось, что в Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19.
Нидерланды собрались ввести комендантский час из-за COVID-19
Правительство Нидерландов считает необходимым ввести комендантский час, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.
По его словам, правительство предлагает ввести комендантский час с вечера пятницы, 22 января, с 20.30 по 04.30 по местному времени (22.30 – 06.30 мск). В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в случае крайне необходимости, например, для поездки на работу, возвращения домой с работы или выгула собак, передает РИА «Новости».
Мера еще должна быть одобрена национальным парламентом, где нет единства по данному вопросу.
Напомним, в декабре в Нидерландах первый человек заболел «британским» штаммом коронавируса, который на 70% заразнее обычного.
Первый пациент умер в Германии после повторного заражения COVID-19
Житель Германии в возрасте 73 лет умер после повторного заражения коронавирусом, сообщила Suddeutsche Zeitung.
Как отмечает издание, это первый в Германии случай смерти пациента после повторного заражения коронавирусом. По данным министерства здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг, в первый раз мужчина инфицировался в апреле 2020 года. В декабре его тест на коронавирус снова показал положительный результат. Его супруга также повторно заразилась коронавирусом. Пациент умер 11 января от «вызванной COVID-19 пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью».Сейчас органы здравоохранения выясняют, идет ли речь о распространенной форме SARS-CoV-2 или о мутации, передает ТАСС.
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. В минувшую пятницу Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.
В прошлый вторник Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. 9 января канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.
Новый антирекорд по смертям за сутки от COVID-19 установили в Британии
В Британии зафиксировали рекордный прирост числа скончавшихся от коронавирусной инфекции за сутки, он составил 1820 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
Число инфицированных с подтвержденным диагнозом за последние сутки в Британии составило 38 тыс. 905 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные британского ведомства.
Днем ранее в стране было зарегистрировано 33 355 случаев заболевания, скончались 1610 человек.
Предыдущий антирекорд прироста смертей за сутки в Британии был установлен днем ранее, во вторник. Также Всемирная организация здравоохранения зафиксировала за предыдущую неделю рекордные 93 тыс. случаев смерти от коронавируса.
В Венгрии рекомендовали одобрить российскую вакцину «Спутник V»
Венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить применение вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Напомним, в конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ». В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Ранее сообщалось, что европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», соответствующая заявка подана.
Постпред России при ЕС не исключил регистрацию «Спутник V» в Европе
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
«Я думаю, что это вполне возможно. Исхожу из того, что объективно у наших вакцин есть очень хорошая стартовая позиция для того, чтобы честно конкурировать с другими вакцинами», – приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.
Постпред России при ЕС призвал не ограничивать вопрос регистрации вакцин только политическими причинами. «Здесь есть и элементарная конкуренция между производителями, – пояснил Чижов в эфире телеканала «Россия-24». – Но, конечно, не может не вызывать сожаления тот факт, что нынешняя пандемия давала уникальный шанс объединиться в борьбе с общим врагом, но эта возможность была упущена».
Ранее в среду Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В этот же день венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало применение «Спутник V».
Напомним, 6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).
Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины «Спутник V»
Венгрия стала первым государством Европейского союза, которое официально разрешило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)», – сообщили в фонде, передает РИА «Новости».
Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
«Венгрия – первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины «Спутник V» и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
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Дания сообщила о снижении темпов вакцинации из-за Pfizer
В Дании снизят темпы вакцинации населения в первом квартале 2021 года из-за того, что страна недополучит около 85-100 тыс. доз вакцины компании Pfizer, сообщил датский институт сывороток.
«Pfizer объявила, что на этой неделе Дания получит только половину того количества вакцины, о котором ранее заявляла компания. На практике это означает, что в предстоящую неделю будет сделано примерно на 30-35 тыс. прививок меньше, чем планировалось изначально», – цитирует РИА «Новости» сообщение института.
В первом квартале 2021 года Дания недополучит от 85 до 100 тыс. доз, отметили в учреждении. Это значит, что число вакцинированных жителей страны будет меньше на 42-50 тыс. человек.
Ранее Pfizer объявила, что все европейские страны получат меньше доз вакцины, чем планировалось изначально. В качестве причины в компании назвали модернизацию производства.
Напомним, власти Италии намерены подать в суд на Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса. До этого Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду.
Создатель «Спутник V» оценил безопасность прививания беременных
Беременным теоретически можно делать прививки от коронавирусной инфекции без ограничений, но пока специальных исследований на эту тему не проводилось, заявил заместитель директора Центра Гамалеи Денис Логунов.
«Вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью, тератогеностью, поэтому в общем-то нет каких-то ограничений в отношении беременных. То, что касается исследований, проводилось ли такое исследование в человеческой популяции, – конечно, не проводилось», – заявил Логунов на пресс-конференции, передает ТАСС.
Он добавил, что пока данные по этому вопросу были получены после исследований на животных, в этом вопросе вакцина показала себя хорошо.
Логунов руководит группой ученых по созданию вакцины «Спутник V».
Также Логунов сообщал, что иммунитет у привитых вакциной «Спутник V» сотрудников Центра сохраняется на протяжении уже девяти месяцев.
Ранее Логунов также сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.