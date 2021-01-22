Россия и Венгрия заключили договор на поставку «Спутника V»

Венгрия и Россия заключили договор на поставку Будапешту российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В Москве в пятницу состоялась встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Они обсудили вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию.

«Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13-м заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным вопросом для обсуждения стало сотрудничество в сфере здравоохранения, в частности, вопрос поставок российской вакцины «Спутник V» в Венгрию», – говорится в сообщении Минздрава России, передает РИА «Новости».

Мурашко в ходе встречи отметил, что Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцины в Венгрию.

Сийярто также заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. «Национальным приоритетом является ускорение вакцинации. Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надежной вакцины. Поэтому для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа», – сказал Сийярто, уточнив, что российская вакцина будет поставляться в Венгрию в три этапа.

Министр выразил уверенность, что ускоренная вакцинация спасет жизни многих граждан Венгрии. «Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места», – отметил министр.

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

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