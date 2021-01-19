Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России

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19 января, вторник | Последнее обновление — 03:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Италии привился «Спутником V»
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Все эта борьба с экстремистскими и прочими агрессивными высказываниями была навязана России исключительно Европой в рамках яростной общеевропейской кампании борьбы против так называемого hate speech. Есть масса международных документов, которые просто обязывают всех бороться с «агрессивными высказываниями».
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Каждый раз накануне Крещения все интересуются – будет ли батюшка окунаться в ледяную воду? И каждый раз удивляются ответу, что этот народный обычай не имеет прямого отношения к Церкви, а значит, делать это православным верующим не обязательно.
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Срежиссированные американские выборы, жесткие баны в социальных сетях, угрозы уголовного преследования инакомыслящих и обещания восстановить пошатнувшийся миропорядок – это не конец войны, а самое ее начало. Да не одной войны, а нескольких – жестоких, затратных и с непредсказуемым исходом.
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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России
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Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о недопустимости госзакупок беспилотников у «иностранных противников США».
В указе говорится, что политикой США является «предотвращение использования денег налогоплательщиков» для подобных закупок. Как сказано в документе, такие беспилотники «представляют собой неприемлемый риск», так как производятся «иностранными противниками» Вашингтона, либо содержат их «программное обеспечение или критические электронные компоненты». Подчеркивается, что нужно способствовать «местному производству БПЛА». В число противников США, у которых, согласно указу, недопустимо покупать БПЛА, включены Россия, Китай, КНДР, Иран, а также все страны, которые Госдеп в будущем может объявить таковыми, передает РИА «Новости».
В январе сообщалось, что на полигоне Ашулук российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» в рамках летных испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени. Во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».
Сын Рогозина заявил о выпуске ОПК России ненужной гражданской продукции
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Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках программы диверсификации часто выпускают гражданскую продукцию, которая не востребована на рынке, отмечает экс-глава ПАО «Ильюшин», действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин.
По его словам, большая часть существующих проектов диверсификации в ОПК не предполагает создание новых производств, а состоит из попыток дозагрузить военные линии выпуском гражданской продукции, причем похожей на основную продукцию предприятия.
«Однако возможности такой диверсификации крайне ограничены. Как правило, многие предприятия руководствуются принципом: «Можем сделать, поэтому сделаем, а потом попробуем продать». В итоге очень часто ресурсы тратятся на создание ненужной рынку продукции», – пишет чиновник, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Арсенал Отечества».
Рогозин указывает, что даже при наличии механизмов государственной поддержки (когда, например, гражданская продукция поставляется в интересах госзаказчика на правах единственного поставщика), сбыт, как правило, остается довольно умеренным.
«В итоге, несмотря на все усилия, значение таких проектов оказывается каплей в море и не влияет положительно на экономику оборонных предприятий, большинство из которых продолжает испытывать острый дефицит финансовых средств», – отмечает бывший глава «Ильюшина».
В 2019 году Алексей Рогозин принял решение покинуть посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. Ильюшина. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о назначении сына Дмитрия Рогозина на высокий пост.
Лавров назвал плюс назначения дипломатов эпохи Обамы в Госдеп
Выдвижение дипломатов эпохи президентства Барака Обамы в Госдеп США позволяет начать переговоры Москвы и Вашингтона «без раскачки», а также даст России понять линию американской стороны, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, при наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и «без раскачки», а с другой стороны – это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые новые члены внешнеполитической команды новой администрации США. Тем более, что сами они особо и не скрывают своих замыслов, своих планов в регулярных интервью, статьях, да и в тех советах, которые звучат в мозговых трестах, мозговых центров Соединенных Штатов, включая Атлантический совет, другие структуры», – передает слова главы российского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».
Между тем, отметил Лавров, суть политики США в отношении России с приходом к администрации избранного президента Джозефа Байдена вряд ли сильно поменяется.
«Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают – «как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка», – сказал глава МИДа, добавив, что все это давным-давно присутствовало в политике Вашингтона.
«На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится», – пояснил Лавров.
При этом министр призвал не сбрасывать со счетов и самого Байдена. «Подождем, там все-таки и сам Джо Байден является специалистом в сфере разоружения, в сфере контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован в том, чтобы команда у него была профессиональная, а не пропагандистская», – добавил он.
Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России.
The National Interest отмечает, что назначение Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой.
Индия решила купить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ
Индия планирует закупить у России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ, сообщили местные СМИ.
«Запрос на продажу партии МиГ-29 скоро будет передан на рассмотрение ОАО «Рособоронэспорт». Закупки предусматривают продажу Индии 21 МиГ-29, которые сейчас находятся в России на хранении», – передает ТАСС со ссылкой на Times of India сообщения источников.
Приобретение по относительно низким ценам установочной партии МиГ-29 увеличит численность этих истребителей в составе ВВС Индии до 59. С закупкой 12 Су-30МКИ количество этих боевых самолетов в индийской военной авиации будет доведено до 284. Получение новых российских истребителей обоих типов планируется в 2024-2025 годах.
Как пишет Times of India, снятие с вооружения устаревших истребителей МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27 привело к сокращению числа истребительных подразделений в ВВС Индии до 30 эскадрилий по 16-18 самолетов в каждой. Закупки партий МиГ-29 и Су-30МКИ позволит довести численность индийских истребительных эскадрилий до 42, необходимых для отражения угроз со стороны военной авиации вероятных противников.
Одновременно с закупками у России МиГ-29 и Су-30МКИ Индия будет проводить модернизацию этих истребителей, находящихся на вооружении национальных ВВС. Они будут оснащаться новейшими средствами радиоэлектронной борьбы, на вооружении индийских «Сухих» появятся сверхзвуковые ракеты «Брамос» совместной российско-индийской разработки.
Напомним, в июле газета ВЗГЛЯД сообщала, что Индия одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и 12 Су-30МКИ.
Политолог: Twitter должен заблокировать аккаунты Навального и его сторонников
«Хотелось бы увидеть, как Twitter блокирует призывы Навального, услышать от из уст администрации этой соцсети, как она возмущена. Ведь нельзя же призывать к массовым беспорядкам. Но, конечно, Twitter так не поступит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя призывы блогера Алексея Навального к кампании уличных протестов.
«Как ранее объяснил экс-президент США Джордж Буш-младший, в Америке нельзя устраивать массовые беспорядки, зато так можно себя вести в «банановых» государствах. Таковыми американцы, видимо, нас, россиян, и считают. И Навальный считает Россию «банановой республикой», – пояснил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
«Конечно, дико, когда над действующим президентом США и над конституцией американской, которая гарантирует свободу слова, вдруг воцаряются национальные корпорации, интернет-гиганты. Законы страны пишутся абсолютно для всех, и когда говорится о свободе слова, то это относится в том числе, и к частным корпорациям, и к социальным сетям, а не только к прессе. В принципе, злонамеренные субъекты в социальных сетях действительно должны блокироваться, – те, кто призывает к волнениям, к мятежу. Но Трамп, например, ни к беспорядкам, ни к мятежу не призывал. А вот Навальный призывает к выходу своих сторонников на улицы, к незаконным митингам, по сути – к массовым беспорядкам. Здесь нарушение закона, и такое нужно блокировать, как, кстати, и аккаунты всех его сторонников», – считает Матвейчев.
«Обратите внимание – Навальный находится, так сказать, «в застенках, в страшных пыточных камерах», но при этом спокойно пользуется социальными сетями. Да еще и пользуется ими для того, чтобы призывать к кампании массового неповиновения. По сути он переступает и через Конституцию, через Уголовный кодекс. Срок, что ли, побольше хочет получить?», – недоумевает Матвейчев.
Ранее в понедельник блогер Алексей Навальный, находясь в здании отделения полиции в Химках, обнародовал обращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу и «сопротивляться».
Напомним, в понедельник по ходатайству ФСИН Химкинский городской суд отправил Навального под арест на месяц. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях условий испытательного срока, допущенных Навальным, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату.
Ранее Навального, который был обязан являться на регистрацию в УФСИН дважды в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут замене условного срока на реальный. Член Общественной палаты, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа. В администрации сообщили, что действие учетной записи Трампа «приостановлено на постоянной основе из-за опасности нового подстрекательства к насилию». В ответ Трамп обвинил Twitter в ограничении свободы слова. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Самолеты Ту-214ОН предложили переоборудовать для разведки
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В России могут модернизировать самолеты Ту-214ОН для решения задач, которые не связаны с наблюдениями по Договору об открытом небе (ДОН), за это готов взяться концерн «Вега» (входит в Ростех), заявил генеральный конструктор предприятия Владимир Верба.
«В случае такого интереса (по модернизации самолетов для разведывательных целей – прим. ВЗГЛЯД) со стороны заказчика мы готовы провести соответствующую модернизацию бортового комплекса авиационного наблюдения с учетом новых требований», – сказал Верба РИА «Новости».
По его словам, сроки выполнения зависят от поставленных перед самолетами целей.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
Дипломатические источники сообщали, что самолеты Ту-214ОН, которые используются для наблюдений в рамках Договора по открытому небу, дооснастят для использования в разведывательных целях.
Лавров оценил блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию страны.
«Последние события, в том числе в Соединенных Штатах, и в принципе в ситуации, когда полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Китай назвал причину выхода России из ДОН
Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) был неизбежным из-за нежелания США сотрудничать, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьезной степени подорвало двустороннее доверие между вооруженными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами», – цитирует ТАСС Чуньин.
Дипломат подчеркнула, что Россия пыталась сохранить договор, однако не получила какой-либо позитивной реакции со стороны США и других его участников.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси Москве
ФБР расследует показания, согласно которым женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время нападения на Капитолий, якобы планировала продать его российским спецслужбам, пишет Politico со ссылкой на направленный в суд запрос об аресте.
В краже ноутбука подозревается жительница штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. По его словам, Уильямс якобы «планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР (Служба внешней разведки РФ)», передает РИА «Новости».
«По этому делу ведется расследование», – сообщил сотрудник ФБР, составивший запрос в суд.
По данным ФБР, Уильямс находится в бегах. Как сообщила местная полиция, женщина собрала сумку и сказала своей матери, что уезжает на пару недель, не сообщив места назначения.
Ранее в краже ноутбука подозревался 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон Джорджия, который был найден мертвым в собственном доме после проведения обыска.
В начале января сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Команду Трампа обвинили в монетизации президентских помилований
Соратники президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов на президентских помилованиях осужденных преступников, заявили СМИ.
New York Times со ссылкой на документы и интервью с осведомленными источниками пишет, что окружение Трампа воспользовалось его «обидой» на систему правосудия и продвигало собственных кандидатов на помилование, монетизировав этот процесс, передает РИА «Новости».
Так, по версии издания, бывший федеральный прокурор Бретт Толман, который консультировал Белый дом, получил 10 тыс. долларов за лоббирование помилования сына экс-сенатора Тима Хатчинсона Джереми, который признал вину в получении взяток и мошенничестве с налогами. Еще 20 тыс. Толмен получил за попытки добиться компенсации для светской львицы и мошенницы Дины Вейн Рис. 22,5 тыс. долларов ему заплатили за прошение о помиловании Росса Ульбрихта, основателя онлайн-платформы Silk Road, где велась продажа наркотиков.
Лоббист Мэтт Шлапп добивается помилования крупного спонсора республиканцев Паркера Пети. Экс-адвокат президента США Джон Дауд заверял клиентов, что может обеспечить помилование благодаря связям с Трампом и затем президента Джаредом Кушнером. В частности, Дауд получил десятки тысяч долларов от Уильяма Уолтерса по делу о махинациях, но помилования не добился.
Экс-советник штаба Трампа Карен Джорно помогала добиться помилования экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку, который был признан виновным в раскрытии секретной информации. По версии издания, Кириаку обещал Джорно 50 тыс. долларов за работу и 50 тыс. долларов премии в случае успеха.
При этом сам Кириаку заявил, что встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и его помощниками в отеле Trump International в Вашингтоне. Помощник Джулиани предложил помощь «за 2 млн долларов», но Кириаку отказался, так как дело заключалось в получении пенсии только на 700 тыс. долларов. Джулиани опроверг такую версию событий и заявил, что не помнит о встрече.
Напомним, Трамп помиловал бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, экс-советника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса, экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна, а также сотрудников ЧВК Blackwater (нынешнее название компании – Academi), которые устроили беспорядочную стрельбу из автоматического оружия и гранатометов на багдадской площади Нисур.
В России спрогнозировали суверенизацию интернета
«Теперь во многих странах начнется процесс, в рамках которого соцсети будут обязаны подчиняться национальному законодательству», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Никита Данюк, говоря о последствиях блокировки аккаунтов уходящего главы США Дональда Трампа со стороны крупнейших интернет-платформ.
«Блокировка аккаунтов Трампа – это настоящий ядерный взрыв в информационном пространстве. Социальные сети обладают большим влиянием на общественное сознание и на экономические процессы. Но сейчас получается так, что они могут иметь большое влияние на политику», – отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
Именно социальные сети, по словам собеседника, во многом способствовали разделению американского общества. «Теперь еще и значительную часть американцев, а именно около 75 млн человек, проголосовавших за Трампа, фактически лишают возможности высказывать свою точку зрения и твердо отстаивать свою позицию», – считает эксперт.
«Все это говорит о том, что самый главный атрибут любого демократического общества – свобода слова и распространения информации – в США больше не работает», – констатировал Данюк. Он пояснил, что «IT-корпорации по каким-то своим неведомым принципам начали определять, кто может высказывать свою точку зрения, а кто говорит якобы фейковые новости и призывает к вражде и нетерпимости. Непонятно, кто наделил компании такими полномочиями».
Эксперт уверен, что события в США станут толчком к большей суверенизации интернет-пространства и технологических платформ. «Во многих странах начнется процесс, в рамках которого соцсети будут обязаны подчиняться национальному законодательству. В этом смысле Россия – пионер этого движения, считая, что соцсети обязаны соблюдать свободу слова», – сказал Данюк.
Он напомнил о принятых недавно в России законах, касающихся запрета для соцсетей использовать элементы цензуры в отношении аккаунтов российских СМИ. «Если цензура все же будет применяться к нашим пользователям – тогда будут приняты ограничительные меры, вплоть до блокировки отдельных соцсетей, но это уже самая крайняя мера», – подчеркнул эксперт. – На мой взгляд, замедление трафика и штрафы более действенны».
Кроме того, собеседник призвал к созданию альтернативных платформ на базе открытого кода, которые позволят составить конкуренцию многим соцсетям.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Потом аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram, однако 16 января они разблокировали его страницы.
Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch, аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. На этом фоне основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.
«Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», – написал Дуров в Telegram.
Он также сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
При этом американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
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Трамп собрался помиловать и смягчить наказание для 100 человек
Президент США Дональд Трамп объявит во вторник о даровании помилования и смягчении наказания для почти 100 человек, однако он сам вряд ли войдет в этот список, сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника.
По словам двух источников, в воскресенье в Белом доме состоялось совещание, на котором планировалось завершить работу над списком тех, кому даруют помилование, передает РИА «Новости».
Как сообщает телеканал, первоначально Трамп хотел объявить о помиловании двух групп людей в конце прошлой недели и в предстоящий вторник. Однако, по словам помощников, в последнее время Трамп был сосредоточен исключительно на подсчете голосов коллегии выборщиков, что не позволило ему принять окончательные решения относительно помилований. Ожидалось, что после 6 января он продолжит работу над этим вопросом, но из-за обвинений в подстрекательстве к мятежу он пересмотрел свои планы.
Теперь ожидается, что группа людей, помилованных во вторник, станет единственной. По мнению телеканала, беспорядки в Вашингтоне и последовавшая за ними процедура импичмента президента осложнили вероятность самопомилования, помилования детей Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани. На данный момент его помощники полагают, что он не сделает этого. По словам одного неназванного источника, после событий в Вашингтоне советники призвали Трампа отказаться от идеи самопомилования, поскольку это будет выглядеть так, как будто он в чем-то виноват.
Ранее сообщалось, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он надеется помиловать до своего ухода с должности. При этом предполагалось, что в него он включил себя, а также своих родственников, друзей и двух известных рэперов.
Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников. Между тем, сообщалось, что соратники президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов на президентских помилованиях осужденных преступников.
Надувная фигура Трампа появилась в Музее Лондона
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Музей Лондона пополнил свою коллекцию надувной фигурой президента США Дональда Трампа, которая изображает Трампа как озлобленного ребенка в подгузнике с мобильным телефоном в руке.
По словам директора музея Шерон Амент, фигура может стать частью «протестной коллекции», в состав которой уже входят объекты, рассказывающие о движении суфражисток и борцов за окружающую среду, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
В статье отмечается, что после того, как Трамп проиграл на выборах президента США, у музея попытались выкупить экспонат, однако, руководство музея отказалось от предложения.
«Добавляя пузатого ребенка в свою коллекцию, мы тем самым отражаем настроения, которые царили в городе в день визита [Трампа], и запечатлеваем особенный момент [гражданского] сопротивления», – объяснила позицию музея Амент.
Напомним, в 2018 году в небо над Лондон поднялась шестиметровая надувная фигура, изображающая президента США Дональда Трампа в виде злого малыша в подгузнике с мобильным телефоном в руках. Шар был запущен на средства нескольких тысяч человек, выступающих против рабочего визита главы американской администрации в Великобританию. Он обошелся в 16 тыс. фунтов стерлингов (более 21 тыс. долларов). При этом инициативу одобрил мэр Лондона Садик Хан.
В основу учений «Запад – 2021» ляжет эскалация «вокруг условных стран»
Основой российско-белорусских стратегических учений «Запад – 2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник обсудил с министром обороны страны Виктором Хрениным детали предстоящих учений. «Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин доложил главнокомандующему Вооруженными силами (Белоруссии) замысел совместного стратегического учения «Запад – 2021». В его основу положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран», – говорится в сообщении в Telegram ведомства.
«Запад – 2021» пройдет в течение семи суток – с 10 по 16 сентября – под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и России. Учения планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне по предложению российской стороны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что стратегические учения «Запад – 2021», направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре. Обычно учения проводятся один раз в два года поочередно – на территории Белоруссии они называются «Запад», в России – «Щит Союза».
Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга
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На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений.
Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии и Ирана» и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником.
Это не первый подобный обмен цитатами в СБ ООН. Так, в 2018 году Небензя и представитель Великобритании Карен Пирс обменялись цитатами из книг Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
Байден предложил Салливану временно остаться послом США в России
Избранный президент США Джозеф Байден предложил Джону Салливану продолжить работу американским послом в России, большинству других американских послов таких предложений не поступало, сообщили источники.
Байден считает, что должность, которую сейчас занимает Салливан, слишком важна, поэтому нельзя оставлять ее вакантной на время утверждения новой кандидатуры. В связи с этим Салливану предложено временно сохранить свой пост – он вошел в «очень небольшой» список дипломатов, назначенных при Дональде Трампе, которые продолжат определенное время работать и при администрации Байдена. Большинство других американских послов готовятся сложить свои полномочия. Источники связывают решение Байдена с «ростом напряженности» в отношениях между Россией и США, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Салливан был утвержден Сенатом США на должности посла в России в декабре 2019 года. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Салливане. В сентябре 2020 года он обвинил Россию в ухудшении отношений с США.
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