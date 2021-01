Санду собралась просить у ЕС вакцину от коронавируса Направлен запрос на срочное использование «Спутника V» в Бразилии Новый штамм коронавируса выявлен в Бразилии 16 января 2021, 05:34

Фото: Lucio Tavora/

XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Минздрав Бразилии выявил первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас, сообщили в ведомстве. «Женщине (29-летней пациентке из штата Амазонас) впервые диагностировали коронавирус 24 марта 2020 года, а 30 декабря 2020 года (спустя девять месяцев) она получила второй положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Второй анализ показал характер мутации, сравнимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, обнаруженный недавно Минздравом Японии, который, однако, имеет происхождение в штате Амазонас», – приводит сообщение пресс-службы Минздрава Бразилии ТАСС. Напомним, 10 января министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии. В связи со сложившейся ситуации с коронавирусом и выявлением нового штамма у приезжего из Бразилии власти Японии запретили въезд гражданам всех стран и регионов мира. Между тем 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V».

Текст: Наталья Ануфриева

Всемирная организация здравоохранения в курсе сообщений о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от нового коронавируса, организация следит за расследованием, сообщила представитель ВОЗ Катарина де Кат. «ВОЗ знает о сообщениях о 23 смертях после вакцинации против COVID-19 в Норвегии (...) Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей», – передает ее слова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье. Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания.

Тбилиси

Учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «В сфере туризма полная неопределенность. Сектор практически не существует. Он умер. Мы не смогли его спасти, теперь надо восстанавливать заново», – сказал он на пресс-конференции. Алавердашвили подверг критике правительство, которое регулярно меняет даты открытия того или иного направления экономики. По его словам, «думается, что данное прежде обещание открыть с 1 февраля небо, это обычная ложь». Учредитель федерации сказал, что необходимо открыть в феврале гостиницы на высокогорных курортах Грузии. «Это могло бы дать минимальные доходы внутреннему туризму», – считает он. По его подсчетам, за две недели можно заработать 10 млн долларов. Алавердашвили заявил, что работникам сферы надоело слушать фразы о том, что решения зависят от эпидемиологической ситуации. Он предложил принимать на первых порах в Грузии туристов, которые уже переболели коронавирусом. Шалва Алавердашвили сообщил, что в середине следующей недели работники этой и сопредельных сфер выступят с жесткими требованиями к правительству. Проблемы с туризмом в Грузии начались уже в 2019 году в связи с тем, что резко сократился поток туристов из России на фоне антироссийских митингов в Тбилиси. Несмотря на это, Грузия приняла свыше 9 млн визитеров и заработала в 2019 году 3,2 млрд долларов от туризма. Это больше, чем половина государственного бюджета этого года. В прошлом году доходы от туризма из-за пандемии были минимальными. До 31 января в Грузии действуют жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В стране с населением 3,7 млн человек заболело коронавирусом более 245 тысяч. Скончались 2893 человека. Стала известна причина смерти Бориса Грачевского 15 января 2021, 09:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Причиной смерти Бориса Грачевского стал COVID-19, сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. Горин сообщил, что Грачевский «скончался от коронавирусной инфекции», передает АГН «Москва». Между тем друг семьи режиссера рассказал, что за сутки до смерти создателя «Ералаша» врачи не пустили к нему в палату реанимации его супругу – 36-летнюю Екатерину Белоцерковскую, причиной стала угроза заражения коронавирусом, передает StarHit. Отмечается, что женщина тоже перенесла инфекцию, но в легкой форме. Сообщается также, что медики ничего не говорили относительно перспектив Грачевского. Они не давали ни обнадеживающих, ни пугающих прогнозов, поскольку «в этой болезни ничего невозможно предвидеть». Напомним, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни.

21 декабря Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря он попал в реанимацию столичной больницы № 52. 3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать. Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал «Ералаш». В 1974-1984 годах был директором киножурнала, с 1984 года – его художественным руководителем. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы. Близкие обвинили в смерти Грачевского онлайн-врача 15 января 2021, 13:10

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Подруга художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн. Преториус рассказала, что кроме Грачевского заболела и его супруга Екатерина Белоцерковская. «Боря с Катей были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение», – рассказала актриса. По ее словам, дней 10-12 до больницы Грачевский и его супруга лечились дома. «А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница», – рассказала Преториус «Московскому комсомольцу». Она добавила, что Грачевский поступил в больницу с 85-процентным поражением легких. Преториус отметила, что была на связи с Грачевским до последнего. «Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние его слова перед тем, как Борю ввели в кому: «Хреново, нечем дышать!», – вспомнила актриса. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие». Голикова назвала дату начала массовой вакцинации россиян от коронавируса 15 января 2021, 18:33

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания с ведущими эпидемиологами. «Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация», – передает ее слова ТАСС. Голикова также добавила, что ожидается вакцинация препаратом, разработанным Центром Чумакова. «На подходе вакцина, разработанная Центром Чумакова. Мы тоже ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения», – цитирует зампреда правительства РИА «Новости». Она отметила, что Россия исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. «Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекции в тысячи раз снижалась в Российской Федерации, и в сотни тысяч раз даже, есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в пять тысяч раз, корь – в тысячу раз, краснуха – в четыре тысячи раз, и совсем уже со знаком после запятой у нас встречаются эти инфекции», – добавила Голикова. В среду глава государства Владимир Путин поручил на следующей неделе перейти к массовой вакцинации от COVID-19 российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. Шарий собрался посетить Россию для вакцинации «Спутником V» 15 января 2021, 15:47

Фото: из архива Анатолия Шария

Текст: Евгения Шестак

Украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий намерен посетить Россию с целью вакцинации от коронавируса «Спутником V». По словам Шария, он впервые за 12 лет намерен посетить Россию, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», передает «112 Украина». «Мне сообщили, что мы будем вакцинироваться в Европе Pfizer. А я не хочу вакцинироваться этой вакциной, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти», – сказал он. Шарий покинул Украину 24 января 2012 года через пункт пропуска «Зерновое» поездом Ковель – Москва, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины». Врачи прокомментировали видео с конвульсиями американки после вакцины от COVID-19 15 января 2021, 21:32

Фото: Inderlied/Kirchner-Media/Global Look Press

Текст: Андрей Самохин

Тяжелые случаи при вакцинации обычно разбирает специальная комиссия, которая и решает – вызваны ли такие феномены прививкой или каким-то недугом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором женщину трясет от конвульсий, которые якобы возникли после вакцинации препаратом Pfizer. «Возможно, на видеозаписи – проявление недуга, которое давно назревало в организме человека, а вакцина лишь стимулировала его. Надо проверять», – считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. «Когда вы имеете дело с прививкой большого количества людей, можно ожидать самых разных реакций. Можно столкнуться и с феноменом. Что-то случается с конкретным пациентом, причем возможно, это случается независимо от вакцины», – добавил эксперт. «Закономерны такие реакции или нет, можно судить по их частоте на фоне общего количества привитых. Тяжелые случаи обычно разбирает специальная комиссия. Она и решает, вызваны ли такие феномены собственно вакциной. Говорить о том, что Pfizer COVID-19 дает такого рода реакцию в массовом порядке, можно только в том случае, если были привиты десятки тысяч людей и у этого количества была затем выявлена определенная частота такого нарушения. Я лично не располагаю данными о том, что при применении этой вакцины такие проявления встречаются более-менее регулярно» – сказал профессор. Ранее житель американского штата Луизиана Брант Гринер (Brant Griner) опубликовал в Facebook видео с участием своей матери, которую, по словам Гринера, только что привили от коронавируса вакциной компании Pfizer/BioNTech. «Это то, что вакцина Pfizer COVID-19 сделала с моей мамой. Пожалуйста, молитесь за нее. Ее положили в больницу. И будьте осторожны с вакциной. Я уверен, что это хорошо для некоторых людей. Но вам нужно подумать, стоит ли принимать эту вакцину? Это не для меня. Поделитесь этим постом, нам нужна помощь в поиске ответов», – пишет Гринер. На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу. На видеоролике видно, как женщина 50-60 лет, которую сильно трясет, выходит из туалета. Чтобы не упасть, женщина держится за дверной проем и затем делает неуверенные шаги. На поясе у женщины висит предмет, напоминающий автономную капельницу. Гринер пишет, что «маме сегодня становится еще хуже, а от врачей до сих пор нет ответов, как это исправить». «Пожалуйста, помолитесь за нее. Я не могу видеть свою маму такой, что мне хочется плакать, зная, что я ничем не могу ей помочь», – пишет он. Пользователи, судя по комментариям, оказались шокированы увиденным. Многие из них отказались верить в то, что конвульсии женщины вызваны прививкой. Кстати, судя по его страничке, Гринер принадлежит к сторонникам президента Дональда Трампа. «Это видео смахивает на фейк», – полагает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, публикацию можно рассматривать в контексте распространяемых в интернете сообщений о якобы десятках пациентов, умерших после вакцинации. «Я лично в эти цифры не очень верю. «Звериный оскал капитализма» – это для нас, конечно, привычная формулировка, но кроме нее еще есть профессиональная медицинская этика, и я не думаю, что сами американские врачи могут прививать вакциной, которая грозит подобными осложнениями», – подчеркнул медик. «Наверное, с этим случаем необходимо разбираться тамошним врачам», – полагает Онищенко. Даже если предположить, что это видео – не постановочное, то не следует верить на слово публикаторам, утверждающим, что перед нами «последствия вакцинации», отметил бывший главный санитарный врач России. «Сложно судить по одному видеоролику, без всякого диагноза, поставленного врачами, а также без анамнеза прошлых болезней этой женщины, без информации о том, в каком она состоянии находилась до вакцинации, если последняя все же имела место», – указал эксперт. «В любом случае, даже если у нее действительно была такая реакция на прививку, то крайне неэтично выставлять в соцсеть свою мать в таком виде, – подчеркнул собеседник. – Слишком высокая цена даже для того, чтобы предупредить других об опасности вакцинирования этим препаратом, как автор ролика это объясняет в комментарии». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. В России израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Клиника в Сколково остановила переговоры о приобретении вакцины Pfizer 15 января 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Клиника «Хадасса Москва», участник ММК (Международного медицинского кластера) в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19 и планирует предложить своим пациентам российский препарат «Спутник V», сообщили в медучреждении. «С самого начала пандемии клиника находится в постоянном контакте с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. В ближайшее время «Хадасса Москва» планирует начать прививать своих пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора. По мнению многих экспертов и врачей, это безопасная технология. А информации о ее эффективности столько же, сколько и об иностранных вакцинах», – говорится в сообщении на сайте клиники. Отмечается, что с осени прошлого года, «Хадасса Москва» была единственной в России международной клиникой, участвующей в проведении клинических испытаний «Спутника V», а генеральный директор «Хадасса» в Израиле Зеев Ротштейн и профессор Полина Степенски, выступающие кураторами московского филиала, неоднократно высказывались в пользу вакцины «Спутник V». Многие врачи и менеджмент московской «Хадассы» уже привились «Спутником V». «Несмотря на то, что во время пандемии мы, как и все клиники России, и государственные, и частные, оказались на передовой борьбы с коронавирусом, наша основная специализация – лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу. Поэтому мы приняли решение не закупать другие вакцины, считаем, что будет достаточно предложить нашим пациентам одно уже существующее решение», – заявил владелец клиники Евгений Туголуков. «Вакцинацию против ковида препаратом Pfizer в клинике «Хадасса Москва» мы не проводили и в настоящее время не проводим», – подчеркнули в медучреждении. Ранее Туголуков заявил, что клиника «Хадасса» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. Владелец клиники сообщал, что собирается привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность. Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь 15 января 2021, 11:23

Фото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Цены на услуги мобильной связи в России могут вырасти в 2021 году на 15% на фоне пандемии коронавируса. По данным отчета агентства Content-Review, российские сотовые операторы могут повысить стоимость тарифов на свои услуги на 15-16%. Причиной этого является пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты, передает РИА «Новости». По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, рост цен будет неравномерным. «Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», – сказал он. Половников отметил, что операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты. Ранее данные российских операторов сотовой связи решили использовать при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году. Тюрьму для нарушителей COVID-ограничений решили создать в Германии 15 января 2021, 14:33 Текст: Абдулла Шакиров

В федеральной земле Саксония решили организовать общенациональное учреждение для принудительного содержания тех, кто неоднократно нарушал ограничения, введенные в связи с распространением карантина, сообщают немецкие СМИ. Учреждение хотят создать на базе центра первичного приема беженцев в Дрездене, построенного в 2017 году, пишет Bild. Отмечается, что в 2020 году министр здравоохранения Саксонии Петра Кеппинг предлагала помещать нарушителей карантина в психиатрические лечебницы, однако от этих планов отказались. Как будут оборудованы комнаты в учреждении и сколько будет стоит ночь пребывания в нем, пока неясно. Известно, что территория будет огорожена и охраняема полицией. В министерстве социальной защиты региона подтвердили планы властей, сообщив, что в настоящее время ведется реконструкция жилых помещений. При этом уточняется, что случаев повторных нарушений карантина жителями Саксонии пока не выявлено. Ранее немецкие специалисты из Института Пауля Эриха начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. В Нюрнберге в крематориях из-за нехватки места для умерших от COVID начали устанавливать специальные холодильные контейнеры для хранения тел. Напомним, с 27 декабря в Германии стартовала вакцинация препаратом от компаний Pfizer/BioNTech. Комитет ВОЗ выступил против вакцинации от коронавируса при поездках 15 января 2021, 21:00 Текст: Вера Басилая

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. «В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]», – цитирует ТАСС рекомендации комитета ВОЗ. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза пока не договорились о форме сертификата вакцинации от COVID-19. Представитель комиссии заявлял, что существует необходимость сертификатов о вакцинации от коронавируса, соответствующие обсуждения идут на уровне европейских институтов, рекомендации появятся к середине января. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе. Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от коронавируса, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств. Китайские медэксперты призвали прекратить использование вакцины от Pfizer 15 января 2021, 19:36 Текст: Вера Басилая

Китайские эксперты в области здравоохранения призвали приостановить использование вакцины против коронавируса, произведенной компанией Pfizer, из-за смерти 23 человек в Норвегии после прививки. Специалисты считают, что после случая в Норвегии следует и другим странам приостановить использование вакцин от COVID-19, таких как Pfizer, которые были созданы по экспериментальной технологии mRNA, цитирует РИА «Новости» сообщение китайской газеты Global Times. По словам одного из экспертов, новая вакцина mRNA была разработана в спешке, а безопасность ее широкомасштабного использования для людей не была подтверждена. Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье. Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Эксперты сравнили три российские вакцины от коронавируса 15 января 2021, 14:47 Текст: Елизавета Булкина

Специалисты в эфире YouTube-проекта «Факт Up» Экспертного института социальных исследований рассказали об особенностях трех российских вакцин от COVID-19. Среди них: две зарегистрированные вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также вакцина Центра Чумакова, которая проходит вторую фазу клинических исследований. «Наличие нескольких вакцин позволяет избежать риска того, что в определенный момент вакцины может не хватить для какой-то части населения. Помимо этого, у разных вакцин есть свои показания и противопоказания, что также позволяет подбирать для отдельных групп населения именно ту вакцину, которая будет им необходима», – отметил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин. Эксперты объясняют разницу между вакцинами, причины, по которым разрабатываются разные вакцины, их особенности. Отдельное внимание уделено вакцинам, которые на данный момент еще не так хорошо известны – «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и вакцина центра Чумакова, говорится в сообщении на сайте ЭИСИ. Вопросы организации массового производства вакцины в столь короткие сроки, распределения партий вакцины по регионам страны также рассматриваются в рамках программы. Специалисты и эксперты раскрыли планируемые объемы производства, планы по вакцинации, перспективы выхода вакцины на международный рынок, а также оценили конкурентоспособность с аналогами. Кроме того, в выпуске обсуждаются вопросы безопасности и необходимости вакцинирования. «Опыт пандемии продемонстрировал одну из главных особенностей нашего общества – умение консолидироваться и решать сложные задачи совместно. Вакцина стала подобным примером. В рамках разработки, исследований, внедрения и производства задействованы научные центры, государственные ведомства и министерства, а также бизнес. Дан старт массовой вакцинации, начиная с января будут увеличиваться объемы производства вакцины, ожидается выпуск в гражданский оборот еще как минимум двух вакцин, идет разработка новых вакцин и препаратов профилактики коронавируса», – отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Факт UP» – проект, который задает вопросы регионам и местной власти. Идея YouTube-шоу – рассказать об управленческих практиках в сфере социальной политики, которые реализуются в регионах России, и показать ситуацию как глазами власти, так и тех, для кого эти практики внедряются. Дзюба заразился коронавирусом 15 января 2021, 10:24

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Нападающий Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев не вошли в состав петербургского «Зенита» на сбор в Дубае из-за положительных тестов на коронавирус и присоединятся к команде позднее, сообщили в клуба. Всего на первом зимнем сборе будут работать 27 игроков «Зенита», передает РИА «Новости». В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча – против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и солигорского «Шахтера» (обе игры – 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января). Напомним, в четверг стало известно о сомнительном результате теста Дзюбы на коронавирус. Дело о поставке почти 10 млн использованных перчаток завели в Москве 15 января 2021, 10:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело возбуждено по факту поставок в Москву почти 10 млн использованных перчаток для защиты от коронавируса, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Между коммерческой организацией в Новой Москве и зарубежной компанией был заключен контракт, согласно которому компания должна была поставить одноразовые виниловые перчатки для их продажи в России. «На основании таможенных деклараций было поставлено более 9,9 млн одноразовых перчаток. В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль», – сообщили в прокуратуре.