Росавиация сняла ограничения на полеты в московских аэропортах

Tекст: Валерия Городецкая

Росавиация уточнила, что ограничения были отменены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении в Telegram-канале представителя ведомства. В Росавиации объяснили, что такие меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

За время действия этих ограничений только один самолет, следовавший во Внуково, был направлен на запасной аэродром.

Ранее сообщалось, что аэропорты московского региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работу, однако принимают и отправляют рейсы только по согласованию с профильными ведомствами.