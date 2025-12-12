Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.3 комментария
Росавиация сняла ограничения на полеты в московских аэропортах
В московских аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.
Росавиация уточнила, что ограничения были отменены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении в Telegram-канале представителя ведомства. В Росавиации объяснили, что такие меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
За время действия этих ограничений только один самолет, следовавший во Внуково, был направлен на запасной аэродром.
Ранее сообщалось, что аэропорты московского региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работу, однако принимают и отправляют рейсы только по согласованию с профильными ведомствами.