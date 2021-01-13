Трамп призвал американцев воздержатся от насилия

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в свете сообщений о новых демонстрациях призвал американцев воздержатся от насилия и содействовать снижению в стране напряженности, сообщил телеканал Fox News.

«В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма», – приводит слова Трампа ТАСС.

Глава действующей американской администрации подчеркнул, что выступает «не за это». «Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие», – подчеркнул американский лидер.

Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей.

В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.

В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.