Ефремова лишили водительских прав на три года Автоюрист: Приговор Ефремову – не окончательный Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения 8 сентября 2020, 13:59 Текст: Наталья Ануфриева

Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Подписание состоялось перед началом их совместной пресс-конференции, передает РИА «Новости». Лавров находится на Кипре с визитом. Министр встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в Никосии. Ранее Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией. Напомним, президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

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