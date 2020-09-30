Мантуров: Россия проехала историю с «Новичком»

Россия «проехала» историю с якобы имевшим место «отравлением» веществом из группы «Новичок», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Слушайте, ну эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже «проехали» все, всю историю. Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то», – цитирует Мантурова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, готова ли Москва предоставить доказательства в ОЗХО об отсутствии в стране вещества «Новичок» в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным.

Напомним, Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. При этом власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.