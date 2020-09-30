Пашинян обвинил Турцию в «экспорте нестабильности»

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Турцию «экспортирует нестабильность» в нескольких регионах страны.

Пашинян заявил, что «Турция экспортирует нестабильность на Ближнем Востоке, Средиземноморье и Южном Кавказе», передает РИА «Новости».

По его словам, в разговорах с коллегами он привлек их внимание к поведению Турции.

Ранее Анкара пообещала Баку поддержку на поле боя. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Анкара оказывает Баку только моральную поддержку, а роль Турции носит «стабилизирующий характер» в регионе.

Пашинян же заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе.

После этого появились сообщения о том, что Турция сбила армянский Су-25. Анкара при этом открестилась от уничтожения самолета ВВС Армении.

Также Армения заявила, что зафиксировала в Карабахе переговоры пилотов на турецком языке.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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