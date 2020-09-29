Алиев заявил о «моральной поддержке» Турции Азербайджану

Анкара оказывает Баку только моральную поддержку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, роль Турции носит «стабилизирующий характер» в регионе.

«Турция – наша братская страна, наш союзник. С самого первого часа, как мировая общественность узнала, что Армения напала на Азербайджан, Турция на уровне главы государства и других руководителей высказалась однозначно в поддержку Азербайджана, в поддержку международного права», – приводит его слова РИА «Новости».

«Турция оказывает нам моральную поддержку», – добавил азербайджанский лидер.

Алиев также заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе напряженная. По его словам, ответ Баку на «агрессию является адекватным».

Он отметил, что в ходе последней эскалации в Нагорном Карабахе «с азербайджанской стороны погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей, есть жертвы среди военнослужащих».

Во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что страна готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

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