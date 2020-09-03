На «Тавриде – АРТ» открылась кастинг-платформа для деятелей культуры

Фестиваль «Таврида – АРТ» после церемонии открытия запустил кастинг-платформу, которой смогут воспользоваться молодые деятели культуры и искусств со всей России.

Всего в рамках фестиваля пройдет не менее 100 прослушиваний, отборов и собеседований на стажировки, в которых смогут принять участие около 5 тыс. человек, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Работу кастинг-платформы своим выступлением открыла выпускница «Тавриды» Анет Сай. Молодая певица впервые приехала на форум в 2018 году в роли участника. Тогда она познакомилась с представителями лейбла Black Star, артисткой которого стала уже в 2019 году.

На фестивале стартовали офлайн-отборы от лидеров арт-индустрий и медиакомпаний: состоялся кастинг артистов на крупнейший в России фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом «Нашествие».

В ближайшие дни пройдет кастинг артистов на международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» и в проект Первого канала «Dance Rеволюция».

Также состоится кастинг международного союза КВН «Кубок Тавриды». Команды, занявшие первые три места, станут участниками проекта Первого канала «Кубок мэра Москвы» в ноябре 2020 года с перспективой участия в сезоне Высшей лиги КВН 2021 года.

Кроме того, у молодых творцов будет возможность стать официальным голосом крупнейшего издательского холдинга России «Эксмо-АСТ».

Всего кастинг-платформа охватит более 10 творческих направлений, среди которых музыка, литература, хореография, театр и кино, арт, юмор, медиа, ивент и др.

Принять участие в кастингах молодые деятели культуры и искусств в возрасте от 18 до 35 лет могут, находясь в любой точке России. Кастинг-платформа в удаленном формате поможет участникам пройти сразу в финал конкурсов или перейти через тур, пропуская один из этапов отбора. Среди партнеров онлайн-кастингов – медиахолдинг «Русская медиагруппа», радиостанция DFM, Центр дизайна ARTPLAY, издательская группа «Эксмо-АСТ», национальный открытый чемпионат в сфере творческих компетенций ArtMasters, Московский продюсерский центр и многие другие.

Работа платформы продолжится и после окончания фестиваля: кастинги в некоторые проекты можно будет пройти до 12 октября. Узнать подробную информацию и оставить заявку на онлайн-отбор можно на сайте проекта tavrida.art после регистрации.