Азербайджан начал наступление в направлении города Физули в Карабахе

Азербайджанская армия ведет наступление в направлении города Физули, расположенного на территории, прилегающей к Нагорному Карабаху, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«29 сентября с утра продолжается наступление азербайджанской армии за освобождение города Физули», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По его данным, на Физули-Джебраильском направлении фронта ВС Азербайджана уничтожили утром четыре танка армянских вооруженных сил. «В настоящее время боевые действия продолжаются», – добавили в оборонном ведомстве.

Часть Физулинского района, включая сам город Физули, перешла под контроль армянской стороны в 1993 году.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.