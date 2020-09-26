Стало известно об изменении порядка получения пенсий на карту

С 1 октября пенсии и детские пособия можно будет получить только на карту «Мир». Это не будет касаться получающих выплаты наличными или на обычный банковский счет, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

В НСПК сообщили, что получающим пособия на детей «необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты «Мир», передает РИА «Новости».

Получателям пенсии или иной выплаты из ПФР «необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации».

На карту «Мир» планируют перевести пенсии и другие социальные выплаты от ПФР, а также различные выплаты на детей.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в 2021 году произойдет индексация пенсий. Вместе с тем Минфин объяснил, почему не индексируются выплаты работающим пенсионерам.