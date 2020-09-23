Путин анонсировал увеличение пенсий

Президент Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле сообщил, что в 2021 году произойдет индексация пенсий.

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», – цитирует Путина ТАСС.

Также глава государства в среду призвал помочь россиянам с низким уровнем дохода преодолеть сложные жизненные обстоятельства. Путин отметил, что ситуация с безработицей в стране остается напряженной.