Путин призвал помочь россиянам с низким уровнем дохода

Гражданам России с низким уровнем дохода необходимо помочь преодолеть сложные жизненные обстоятельства, заявил президент Владимир Путин.

«Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, вообще, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, нужно помочь россиянам вернуться к нормальному труду для обеспечения своих семей.

«За этим показателем судьбы сотен тысяч граждан, которые пока еще не нашли работу. Подчеркну, задача восстановления занятости в следующем году мною перед правительством уже поставлена. Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли получить стабильный доход и обеспечивать свои семьи», – заявил он.

При этом Путин подчеркнул, что ситуация с безработицей в России остается все еще напряженной. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, сейчас он превышает 6% экономически активного населения, уточнил он.

Также глава государства уточнил, что в скором времени обсудит с правительством опыт социальных контрактов в пилотных регионах.

«Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт», – сказал Путин.

Он напомнил, что со следующего года социальный контракт будет внедряться по всей стране, в ближайшие три года на реализацию программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 млрд рублей.

Также глава государства отметил, что российские власти продолжат поддерживать предприятия ключевых отраслей экономики, а также малые и средние предприятия.

«Используя возможности бюджета и экономической политики в целом, продолжим оказывать поддержку предприятиям ключевых отраслей, малому и среднему предпринимательству. Критерий здесь останется прежним – сохранение и открытие новых рабочих мест», – заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что меры поддержки занятости со стороны российских властей планировались как временные, но ситуация еще напряженная, поэтому нужно продолжать адресно поддерживать людей.

Тем временем министр финансов Антон Силуанов заявил, что меры поддержки экономики России со стороны государства «попали в точку», но далее будет переход на обычный режим.