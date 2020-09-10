Путин поручил адресно поддержать потерявших работу россиян

Меры поддержки занятости со стороны российских властей планировались как временные, но ситуация еще напряженная, поэтому нужно продолжать адресно поддерживать людей, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в экономике (безработица – вот на что хотел бы обратить внимание), безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6% экономически активного населения. Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года», – сказал он, передает ТАСС.

Путин заявил о необходимости адресно поддержать тех, кто в период кризиса потерял работу и не смог трудоустроиться. «Подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу», – сказал президент.

В то же время президент заявил, что спад ВВП России из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что меры поддержки экономики России со стороны государства «попали в точку», но далее будет переход на обычный режим.