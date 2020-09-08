Силуанов заявил о попавших «в точку» мерах господдержки экономики

Взгляд
8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
Разделы

После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
Перейти в раздел…

Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
Перейти в раздел…

Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Перейти в раздел…

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...

Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко возложил на США ответственность за протесты в Белоруссии
    Ефремова поместят в СИЗО на карантин Лукашенко объяснил отказ общаться с КС оппозиции Меркель предложила ЕС принять решение по «Северному потоку – 2» НАСА отказалось покупать место на «Союзе» для доставки астронавта на МКС
    Защита сына Захарова оказалась недовольна размером компенсации по делу Ефремова Лукашенко назвал конечную цель и организаторов протестов в Белоруссии Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком» Глава МИД Турции обратился к коллеге из Конго на русском языке
    Ефремова приговорили к восьми годам колонии Штаб Бабарико назвал местонахождения Колесниковой Шнуров написал стихи о приговоре Ефремову НАТО решило провести морскую операцию на Крайнем Севере

    Главная тема


    ДНР пришлось силой ответить на «ползучую агрессию» Украины

    суровый приговор


    Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

    дело ефремова


    Кононенко: Наконец-то мы увидели справедливый русский суд

    «отравление» Навального


    Захарова: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню

    Видео

    военные учения


    Как советская подлодка отомстила США за позорный «удар по Камчатке»

    обида Белграда


    Сербия выиграла от скандала со стулом

    жажда власти


    Саакашвили вернется в Грузию как хеллоуинский монстр

    «Ник» и «Майк»


    «Радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву

    политическая игра


    Никита Коваленко: Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

    защитная стратегия


    Геворг Мирзаян: Шахматную партию Навального Россия может выиграть

    кадровый военный


    Сергей Козлов: Как в русской армии появились партизаны

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?

    Силуанов заявил о попавших «в точку» мерах господдержки экономики

    8 сентября 2020, 17:49

    Текст: Александра Юдина

    Меры поддержки экономики России со стороны государства «попали в точку», но далее будет переход на обычный режим, сообщил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума «Российская экономика и финансовые рынки – есть ли жизнь после пандемии».

    «Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции, выходит на те тренды, которые были у нас до пандемии. И промышленность, и ситуация с доходами населения, и потребительский спрос – все восстанавливается. Это о чем говорит? О том, что государственные меры, которые были приняты, попали в точку по тем секторам, которые нуждались в поддержке», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также Силуанов добавил, что вопрос изменения финансовой политики стоил того, чтобы обеспечить более мягкое прохождение всех вызовов.

    «Но это не означает, что мы будем и дальше это делать. Мы выстроили себе планы по вхождению в обычный нормальный бюджетный ритм, бюджетный процесс», – добавил глава Минфина.

    При этом он добавил, что безработица в России выходит на докоронавирусные тренды, а потребительский спрос восстанавливается.

    «Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции и приближается, и выходит на те тренды, которые были у нас до этой пандемии. То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, все восстанавливается», – отметил он.

    Кроме того, в ходе выступления на финансовом форуме Силуанов заявил, что снижение ВВП России по итогам текущего года составит менее 4%.

    «Ситуация с темпами роста у нас одна из самых лучших, неплохая. Потому что, если в некоторых странах экономика снижается от пяти и более процентов по сравнению с прошлым годом, мы в этом году видим, что экономика снизится менее 4%, может быть, даже это будут более позитивные фактические данные по экономике», – сказал он.

    По его словам, в этом году российский бюджет планировался с профицитом в 0,8% ВВП.

    С 2022 года Россия вернется в обычный «бюджетный ритм», так как перейдет от мер господдержки, предпринятых в период пандемии, к стандартной бюджетной политике, передает ТАСС.

    «Резкий выход из государственного стимулирования может быть чреватым для экономики в целом. Поэтому мы взяли период два года: по сути дела, следующий год и вторая половина текущего года. И с 2022 года мы выходим уже на обычные стандартные наши правила бюджетной политики», – сказал глава Минфина.

    Силуанов также добавил, что минфин России уже подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы.

    «Сейчас подготовили уже бюджет на трехлетку, в котором постепенно выходим на нормальные финансовые принципы, финансовые правила», – рассказал глава ведомства.

    Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что через неделю ведомство представит обновленный макроэкономический прогноз, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда министерство ожидало падения в 2020 году на 4,8%. 

    Кроме того, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Россия увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •