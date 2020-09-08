Силуанов заявил о попавших «в точку» мерах господдержки экономики

Меры поддержки экономики России со стороны государства «попали в точку», но далее будет переход на обычный режим, сообщил министр финансов Антон Силуанов на стратегической сессии Московского финансового форума «Российская экономика и финансовые рынки – есть ли жизнь после пандемии».

«Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции, выходит на те тренды, которые были у нас до пандемии. И промышленность, и ситуация с доходами населения, и потребительский спрос – все восстанавливается. Это о чем говорит? О том, что государственные меры, которые были приняты, попали в точку по тем секторам, которые нуждались в поддержке», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Силуанов добавил, что вопрос изменения финансовой политики стоил того, чтобы обеспечить более мягкое прохождение всех вызовов.

«Но это не означает, что мы будем и дальше это делать. Мы выстроили себе планы по вхождению в обычный нормальный бюджетный ритм, бюджетный процесс», – добавил глава Минфина.

При этом он добавил, что безработица в России выходит на докоронавирусные тренды, а потребительский спрос восстанавливается.

«Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции и приближается, и выходит на те тренды, которые были у нас до этой пандемии. То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, все восстанавливается», – отметил он.

Кроме того, в ходе выступления на финансовом форуме Силуанов заявил, что снижение ВВП России по итогам текущего года составит менее 4%.

«Ситуация с темпами роста у нас одна из самых лучших, неплохая. Потому что, если в некоторых странах экономика снижается от пяти и более процентов по сравнению с прошлым годом, мы в этом году видим, что экономика снизится менее 4%, может быть, даже это будут более позитивные фактические данные по экономике», – сказал он.

По его словам, в этом году российский бюджет планировался с профицитом в 0,8% ВВП.

С 2022 года Россия вернется в обычный «бюджетный ритм», так как перейдет от мер господдержки, предпринятых в период пандемии, к стандартной бюджетной политике, передает ТАСС.

«Резкий выход из государственного стимулирования может быть чреватым для экономики в целом. Поэтому мы взяли период два года: по сути дела, следующий год и вторая половина текущего года. И с 2022 года мы выходим уже на обычные стандартные наши правила бюджетной политики», – сказал глава Минфина.

Силуанов также добавил, что минфин России уже подготовил проект бюджета на 2021-2023 годы.

«Сейчас подготовили уже бюджет на трехлетку, в котором постепенно выходим на нормальные финансовые принципы, финансовые правила», – рассказал глава ведомства.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что через неделю ведомство представит обновленный макроэкономический прогноз, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда министерство ожидало падения в 2020 году на 4,8%.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Россия увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире.