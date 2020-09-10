Путин: Спад ВВП России из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах

Спад ВВП России из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Путин отметил, что Россия, как и весь мир, в текущем году столкнулась с объективными трудностями, когда из-за эпидемии коронавируса были вынужденно остановлены целые направления экономики. «В этой связи отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах», – сказал президент.

Он уточнил, что в России за второй квартал такущего года падение ВВП составило 8,5%, в США – 9,5%, в еврозоне – 15%.

По его словам, сейчас многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. «Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики. Но, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда», – указал глава государства, передает ТАСС.

Как заявил президент, «предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется широким фронтом во всех отраслях». «Мы с вами подробно обсуждали эту тему на подобной сегодняшней встрече в июле. С тех пор, конечно, многие экономические оценки, прогнозы стали более позитивными и более точными», – добавил он, передает РИА «Новости».

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что ВВП России в 2020 году снизится на 4,9%. В прошлом прогнозе снижение ожидалось на 5,8%.

В августе глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что скоро ведомство представит обновленный макроэкономический прогноз, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда министерство ожидало падения в 2020 году на 4,8%.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов заявил, что меры поддержки экономики России со стороны государства «попали в точку», но далее будет переход на обычный режим.