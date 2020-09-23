Минфин объяснил, почему не индексируются выплаты работающим пенсионерам

В России не повышают пенсии работающим пенсионерам, так как эти граждане уже получают зарплату, растущую в целом по экономике, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы с вами действительно говорили, что работающие пенсионеры работают и получают еще и заработную плату, которая индексируется. Мы видим, как растет средняя заработная плата по экономике. Она растет и у пенсионеров тоже, которые работают», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

По его словам, пенсия – это компенсация за труд, который человек проделал за время своей трудовой деятельности.

«Когда человек работает и находится в пенсионном возрасте, то он имеет возможность получать и доходы со своей работы, и имеет возможность соответственно получать доходы, которые необходимы для его деятельности», – объяснил министр.

Глава ведомства уверен, что вопросы обеспеченности работающих и неработающих пенсионеров решаются.

«Мы с вами приняли соответствующие законодательные акты. Поэтому, мне кажется, что в целом мы вопрос пенсий работающих и неработающих пенсионеров урегулировали», – заключил Силуанов.

В среду президент Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами сообщил, что в 2021 году россиянам индексируют пенсию на 6,3%.