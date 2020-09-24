Корабль-разведчик ВМС США вошел в Балтийское море

Разведывательный корабль ВМС США USNS Bruce Heezer, который официально называется океанографическим исследовательским судном, в четверг вошел в акваторию Балтийского моря, следует из данных Международной системы идентификации судов AIS.

После захода в Балтийское море к югу от Швеции на корабле был отключен транспондер, который передает координаты его местоположения.

USNS Bruce Heezer принадлежит к классу кораблей Pathfinder. Всего в составе ВМС США имеется шесть таких кораблей водоизмещением 5 тыс. тонн. Они оснащены самой современной разведывательной и «исследовательской» аппаратурой, передает «Интерфакс».

Аппаратура, установленная на корабле, позволяет производить непрерывную картографическую съемку морского дна в достаточно широкой полосе, обрабатывать полученные данные и передавать их по спутниковым каналам в Пентагон.

Напомним, 14 сентября Балтфлот взял на сопровождение американский эсминец «Росс».

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