Сбивший пешеходов в Москве рэпер Эллей 29 раз привлекался за нарушение ПДД

Водитель автомобиля Infinity рэпер Эллей (Эльман Гулиев), который сбил трех человек на Остоженке в Москве, с начала этого года 29 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водитель автомобиля Infinity Эльмин Гулиев с начала этого года 29 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в понедельник в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

В СМИ появилась информация, что белым внедорожником Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, автомобиль Infiniti проехал на красный сигнал светофора. Сообщалось, что рэпера Эллея задержали после ДТП. Позднее стало известно, что в отношении музыканта возбудили уголовное дело.

Водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказывали о произошедшей в центре Москвы аварии. По данным источника в правоохранительных органах, водитель Infinity в момент аварии был трезв.