В Транснефти рассказали о состоянии нефтепроводов после землетрясения

Землетрясение в Иркутской области не повлияло на работу нефтетранспортной инфраструктуры, в частности, нефтепровода «Красноярск – Иркутск», сообщил официальный представитель Транснефти Игорь Демин.

«Повреждений объектов компании нет, работа нефтепровода «Красноярск – Иркутск» (участок Нижнеудинск – Ангарск) осуществляется в штатном режиме», – передает ТАСС слова Демина.

В понедельник вечером в районе Байкала произошло землетрясение. Интенсивность подземных толчков в эпицентре, в районе населенного пункта Култук, составила 8,1 балла. После землетрясения в Иркутске ввели режим повышенной готовности, в поселке Култук приостановили работу котельных. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов.