Землетрясение в районе Байкала разбудило жителей Иркутска

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в районе Байкала, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По данным ГУ МЧС по региону, мощность землетрясения составила 5,9 балла. Проснувшиеся от сильных толчков среди ночи жители Иркутска поделились своими ощущениями в соцсетях.

Подземные толчки были зафиксированы в 18.04 (21.04 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянки и 83 километрах к юго-западу от Иркутска, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, пострадавших нет.

О произошедшем сообщают на своих страницах в соцсетях жители Иркутска.

«Офигеть как тряхнуло», – написал Сергей Беспалов.

«Аналогично, первый этаж, Иркутск, в 2.05, проснулась минуты за три, прошло волной, гул издалека с нарастанием», – рассказала Татьяна Суслова.

«Второй этаж. Два толчка. По ощущениям баллов 6. По-моему, сильнее чем в 2008-м», – предположил Алексей Альмухамедов.

«Это не то что б тряхнуло... Трясло продолжительно... Накатило, потрясло несколько минут и снова...» – описала произошедшее Наталья Хистяева.

Отписались в соцсетях и пользователи из других городов.

«Я в Ангарске. Первый этаж. Проснулся», – сообщил Сергей Кокоянин.

«Улан-Удэ, нормально тряхнуло», – отметил Петр Ертанов.

Напомним, в минувшие выходные также было зафиксировано землетрясение в районе озера Байкал. Первый подземный толчок был зарегистрирован в субботу, 19 сентября, в 23.55. Эпицентр находился в акватории Байкала в 25 км юго-восточнее поселка Еланцы Ольхонского района.