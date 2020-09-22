Из-за землетрясения под Иркутском остановили работу двух котельных

После произошедшего в Иркутской области землетрясения в поселке Култук на берегу Байкала останавливали работу двух котельных, сообщил замглавы администрации Култукского городского поселения Олег Ковалев.

«После первых толчков произошло отключение электроэнергии в Култуке. Буквально через пять минут электроэнергия возобновилась, но котельные решили не запускать до обследования теплотрасс. Еще одна котельная у нас находится в Ангасолке, [поселке] Култукского муниципального образования, та работает в штатном режиме», – приводит слова Ковалева ТАСС.

Замглавы администрации Култукского городского поселения отметил, что в настоящее время проверка теплотрасс завершена, в поселке приступают к запуску котельных. Информации об аварийных ситуациях в администрацию не поступало.

По данным Иркутского УГМС, в Култуке облачная погода, температура воздуха +4,8 градусов. Отопительный сезон в поселке, по данным администрации, начался 21 сентября.

Поселок Култук расположен на юго-западной оконечности озера Байкал, в 100 км от Иркутска.

В понедельник вечером в районе Байкала произошло землетрясение. Интенсивность землетрясения в эпицентре, в районе населенного пункта Култук, составила 8,1 балла. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов. После землетрясения в Иркутске ввели режим повышенной готовности.

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