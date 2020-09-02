Зарубежные политики назвали ситуацию с Навальным инструментом против России

Находящийся в немецкой больнице Charite блогер Алексей Навальный может быть удобным инструментом борьбы против России, считают несколько зарубежных политиков.

Так, сопредседатель партии «Действие» Латвия, кандидат в депутаты Европарламента Евгений Король отметил, что России невыгодна ситуация с Навальным.

«Что же все-таки случилось с Навальным? Сколько я не смотрел на это под разными углами, но Российской Федерации это сейчас вообще не нужно и не выгодно. Его могли бы уже давно убрать, с учетом его видео про [бывшего] премьер-министра [Дмитрия Медведева] или даже про миллиардера [Алишера Усманова]. Тут просто мог быть вопрос прихоти, плюс количество денег позволило бы это сделать. По всем признакам, его хотели сделать сакральной жертвой», – написал Король в своем Facebook.

Он похвалил пилотов самолета, которые смогли вовремя сменить направление и произвести экстренную посадку в аэропорту Омска, а также омских врачей, которые назначили правильное лечение блогеру.

«Увы, всем пофиг на всех этих людей. Надеюсь, я для таких людей открою большую тайну, но в Российской Федерации хорошая медицина, специалисты и люди. Плюс Россия не заканчивается на окраинах Москвы», – отметил политик.

«Кому была интересна сакральная жертва – всем и так понятно. На гребне волны, которую они подняли в Белоруссии, это было бы лучшим ходом. (Сугубо мое мнение). Теперь же в это все вписалась Германия, ну или вписали ее в это. «Северный поток – 2» уже близится к завершению, а значит это – последний шанс помешать реализовать этот проект», – указал он.

Председатель Совета партии «Единая Сербия» по международным отношениям Валентина Кечман призвала в ситуации с Навальным учитывать факты.

«Алексей Навальный путешествовал из одного российского города в другой самолетом. Он общественный деятель и оппозиционный политик, поэтому почти вся его деятельность всегда публична. Есть много видео, как он приезжает в аэропорт, а потом садится в самолет. Видно, что с ним никто не связывался, кроме коллег и офицеров аэропорта. Потом ему стало плохо, и пилот сделал аварийную остановку в городе Омск, где господина Навального сразу перевели в больницу. Ему оказали все необходимые медицинские услуги. Более того, через очень короткое время немецким врачам разрешили приехать в Омск несмотря на сложную ситуацию с COVID-19», – напомнила хронологию событий в своем Facebook Кечман.

Она добавила, что Навального быстро отправили в немецкую клинику, а омские врачи официально сообщили, что готовы предоставить все результаты исследований немецким специалистам, но те до сих пор не запросили об этом.

В то время, пока Навальный лежал в омской больнице, новости о его здоровье публиковались каждый час, эта информация была в общем доступе, добавила политик.

«В то же время в Charite объявили, что господина Навального отравили, не показывая никаких клинических доказательств. Они (врачи немецкой клиники – прим. ВЗГЛЯД) упомянули, что у него есть признаки отравления ингибиторами холинестеразы, но точного отравляющего вещества не найдено», – напомнила Кечман.

По мнению сербского политика, винить Россию, не имея соответствующих клинических тестов, преждевременно. Ситуация с блогером используется как предлог для усугубления кризиса в отношениях России и Евросоюза, а также для введения новых санкций.

«Некоторые политики даже говорят о необходимости отмены проекта «Северный поток – 2», что показывает их заинтересованность в данной ситуации», – указала Кечман.

Правительство Германии отказалось связывать ситуацию с Навальным со строительством газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, блогер Алексей Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.