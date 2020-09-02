Зарубежные политики назвали ситуацию с Навальным инструментом против России

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2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Почему украинские школы не смогли отказаться от русского языка

Школы на Украине набрали новые «русские классы» Игорь Маслов/РИА «Новости»
Начало учебного года на Украине преподнесло местным властям неприятный сюрприз. Несмотря на тотальную украинизацию школьного образования, многие директора учебных заведений нашли способ продолжить обучение детей на русском языке. Как это удалось сделать и почему руководство украинских школ не желает отказываться от русского языка? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Либералы забыли о Навальном и Ефремове

Дмитрий Ольшанский, публицист
Немыслимое поведение Михаила Ефремова в суде связано с тем, что он знает главное. Круг его друзей и знакомых – тех самых, что все время говорят нам про важность «репутации», про «мораль», про то, как ценны «приличные люди», – старательно вывернул шеи, заткнул уши и закрыл глаза. Ничего не видим, ничего не слышим, не помним сейчас ни про какого Ефремова. Подробности...
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Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Лукашенко должен будет расплатиться с Москвой. Не только и не столько за ту помощь, которую Владимир Путин оказывает Белоруссии в ходе нынешнего кризиса – скорее за те ошибки, которые Батька совершил и по отношению к России, и по отношению к собственному народу. Подробности...
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Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
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Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Узбеки вспомнили про Сталина

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Балканский враг России потерпел поражение

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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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    Зарубежные политики назвали ситуацию с Навальным инструментом против России

    2 сентября 2020, 16:44

    Находящийся в немецкой больнице Charite блогер Алексей Навальный может быть удобным инструментом борьбы против России, считают несколько зарубежных политиков.

    Так, сопредседатель партии «Действие» Латвия, кандидат в депутаты Европарламента Евгений Король отметил, что России невыгодна ситуация с Навальным.

    «Что же все-таки случилось с Навальным? Сколько я не смотрел на это под разными углами, но Российской Федерации это сейчас вообще не нужно и не выгодно. Его могли бы уже давно убрать, с учетом его видео про [бывшего] премьер-министра [Дмитрия Медведева] или даже про миллиардера [Алишера Усманова]. Тут просто мог быть вопрос прихоти, плюс количество денег позволило бы это сделать. По всем признакам, его хотели сделать сакральной жертвой», – написал Король в своем Facebook.

    Он похвалил пилотов самолета, которые смогли вовремя сменить направление и произвести экстренную посадку в аэропорту Омска, а также омских врачей, которые назначили правильное лечение блогеру.

    «Увы, всем пофиг на всех этих людей. Надеюсь, я для таких людей открою большую тайну, но в Российской Федерации хорошая медицина, специалисты и люди. Плюс Россия не заканчивается на окраинах Москвы», – отметил политик.

    «Кому была интересна сакральная жертва – всем и так понятно. На гребне волны, которую они подняли в Белоруссии, это было бы лучшим ходом. (Сугубо мое мнение). Теперь же в это все вписалась Германия, ну или вписали ее в это. «Северный поток – 2» уже близится к завершению, а значит это – последний шанс помешать реализовать этот проект», – указал он.

    Председатель Совета партии «Единая Сербия» по международным отношениям Валентина Кечман призвала в ситуации с Навальным учитывать факты.

    «Алексей Навальный путешествовал из одного российского города в другой самолетом. Он общественный деятель и оппозиционный политик, поэтому почти вся его деятельность всегда публична. Есть много видео, как он приезжает в аэропорт, а потом садится в самолет. Видно, что с ним никто не связывался, кроме коллег и офицеров аэропорта. Потом ему стало плохо, и пилот сделал аварийную остановку в городе Омск, где господина Навального сразу перевели в больницу. Ему оказали все необходимые медицинские услуги. Более того, через очень короткое время немецким врачам разрешили приехать в Омск несмотря на сложную ситуацию с COVID-19», – напомнила хронологию событий в своем Facebook Кечман.

    Она добавила, что Навального быстро отправили в немецкую клинику, а омские врачи официально сообщили, что готовы предоставить все результаты исследований немецким специалистам, но те до сих пор не запросили об этом.

    В то время, пока Навальный лежал в омской больнице, новости о его здоровье публиковались каждый час, эта информация была в общем доступе, добавила политик.

    «В то же время в Charite объявили, что господина Навального отравили, не показывая никаких клинических доказательств. Они (врачи немецкой клиники – прим. ВЗГЛЯД) упомянули, что у него есть признаки отравления ингибиторами холинестеразы, но точного отравляющего вещества не найдено», – напомнила Кечман.

    По мнению сербского политика, винить Россию, не имея соответствующих клинических тестов, преждевременно. Ситуация с блогером используется как предлог для усугубления кризиса в отношениях России и Евросоюза, а также для введения новых санкций.

    «Некоторые политики даже говорят о необходимости отмены проекта «Северный поток – 2», что показывает их заинтересованность в данной ситуации», – указала Кечман.

    Правительство Германии отказалось связывать ситуацию с Навальным со строительством газопровода «Северный поток – 2».

    Напомним, блогер Алексей Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

    При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

    Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

    О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.


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