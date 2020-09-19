Разработчик «Авангарда» назвал своевременной демонстрацию нового оружия России

Почетный гендиректор – почетный генеральный конструктор НПО машиностроения Герберт Ефремов сказал, что новейшее российское вооружение было вовремя продемонстрировано миру.

«Открытое вовремя миру представление, показ, что это (новейшие отечественные боевые комплексы – прим. ВЗГЛЯД) – не фантастика, это реальность, – это ваше умение, которого, по-моему, у других ни у кого нет», – обратился Ефремов к Путину, передает ТАСС.

Разработчик также поблагодарил главу государства за награждение орденом Андрея Первозванного с мечами.

Напомним, 19 сентября президент Владимир Путин наградил бывшего гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».

В День оружейника глава государства поздравил всех сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса и сделал заявление о том, что теперь, впервые в новейшей истории, «Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня (вооружения)».

Также президент сказал, что работа российских оружейников по разработке гиперзвуковых ракет «Авангард» сравнима с масштабом реализации ядерного проекта СССР.

Напомним, Россия превзошла Соединенные Штаты в создании гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия якобы разработала гиперзвуковое оружие после того, как «украла» информацию у США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать Америке.