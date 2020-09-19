Трамп заявил о краже Россией у США информации о гиперзвуковом оружии

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия разработала гиперзвуковое оружие после того, как якобы украла информацию у США.

По его версии, «Россия получила эту информацию от администрации Обамы», Москва «похитила эту информацию». Трамп сказал, что «Россия получила эту информацию и потом создала» ракету, передает ТАСС.

«У нас есть настолько передовое оружие, что президент Си, Путин и все остальные будут нам завидовать. Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.

В сентябре США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет.

Трамп рассказывал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая якобы станет самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент США, превышала скорость звука в 17 раз.

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