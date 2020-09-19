Путин сравнил работу над «Авангардом» с реализацией ядерного проекта СССР

Работа российских оружейников по разработке гиперзвуковых ракет «Авангард» сравнима с масштабом реализации ядерного проекта СССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи в День оружейника с инженером – конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым.

Путин отметил, обращаясь к Ефремову, что «результаты вашей работы трудно переоценить», передает ТАСС.

«Вы не просто стояли у истоков этой технологической идеи, а именно вы и являетесь его автором. В современных условиях для нашей страны воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проекта, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев», – добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств.

Напомним, Россия превзошла Соединенные Штаты в создании гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США.

Между тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия якобы разработала гиперзвуковое оружие после того, как «украла» информацию у США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.