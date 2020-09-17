Эксперт оценил транспортировку Навального и Кернеса в Берлин одним самолетом

«Окружение Кернеса наверняка изучало борт, с помощью которого его отправят в Берлин. Исходя из этого, я могу предположить, что никакого «Новичка» окружение Кернеса не боится», – сказал газете ВЗГЛЯД химик Игорь Никулин. Так он прокомментировал сообщения о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес улетел на лечение в Германию тем же самолетом, которым ранее в Берлин отправили блогера Алексея Навального.

«Если бы на борту был отравленный «Новичком» человек – пострадавших было бы намного больше. Но раз других пострадавших нет – значит против Навального не использовался «Новичок», – сказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

«Поэтому, во-первых, якобы обнаруженные у Навального следы «Новичка» – это, скорее всего, фальсификация, которая не может быть рассмотрена судом. Во-вторых, мэр Харькова Геннадий Кернес – умный и осторожный человек, в окружении которого врагов нет. Наверняка они изучали борт, с помощью которого его отправят на лечение в Германию», – отметил собеседник.

«Исходя из этого, я могу предположить, что никакого «Новичка» окружение Кернеса не боится и доверяет персоналу берлинской клиники Charite. Надеюсь, немцы вылечат мэра Харькова, хотя в их квалификации я сомневаюсь», – добавил эксперт.

«В этой клинике накануне «Оранжевой революции» лежал Виктор Ющенко, которому поставили диагноз «отравление диоксином», оказавшееся проказой. В той же клинике Юлии Тимошенко поставили такой диагноз, при котором человек на всю жизнь теряет возможность передвигаться. Но в 2014 году Юлия Владимировна всех поразила своей летящей походкой. Я считаю, что после таких диагнозов клинику Charite надо срочно закрывать», – заключил Никулин.

Напомним, накануне заразившийся коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес доставлен на лечение в клинику Charite в Берлине в тяжелом состоянии. Об этом сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

По данным украинских СМИ, во вторник в Харькове состоялся консилиум врачей, которые подтвердили информацию о заражении Кернеса коронавирусом.

Сообщалось, что Кернес не выходит на публику уже три недели, в последний раз он появлялся на день города, 23 августа. Мэр не отвечает на телефонные звонки, в приемной главы города сообщают, что к нему нельзя записаться из-за карантина.

При этом глава пресс-службы харьковского городского совета Юрий Сидоренко опроверг слухи о том, что Кернес впал в кому.

Между тем издание «Интерфакс. Украина» обратило внимание на тот факт, что самолет, прибывший в Харьков за Кернесом, ранее использовался для транспортировки блогера Алексея Навального. Самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD принадлежит компании FAI Aviation Group, которая занимается медицинскими перевозками.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.