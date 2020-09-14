В администрации Харькова опровергли слухи о впадении Кернеса в кому

Слухи о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес впал в кому, не соответствуют действительности, заявил глава пресс-службы харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

«Никакой комы нет. Все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют Telegram-каналы, близкие к политическим оппонентам. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорят, что он «контактный». Уверяют, что он в сознании», – сказал «Стране.ua» Сидоренко.

Источник в окружении Кернеса подтвердил изданию, что мэр действительно не находится в коме, но состояние у него тяжелое.

Сообщалось, что Кернес не выходит на публику уже три недели, в последний раз он появлялся на день города, 23 августа. Мэр не отвечает на телефонные звонки, в приемной главы города сообщают, что к нему нельзя записаться из-за карантина.

Украинские СМИ сообщают, у Кернеса выявили коронавирус.

В конце августа 2020 года стало известно, что глава «Батькивщины» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подхватила коронавирус и находится в тяжелом состоянии. 2 сентября она сообщила, что ей удалось пережить кризис, но до выздоровления еще далеко.