Тимошенко заразилась коронавирусом

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и члены ее семьи заразились коронавирусом.

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились ее дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным.

При каких обстоятельствах политик заразилась коронавирусом и как себя чувствует, неизвестно.

По данным минздрава, на Украине за последние сутки выявлено 1987 новых случаев коронавируса. За весь период выявили более 104 000 случаев болезни, выздоровели 51 735 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его сын Кирилл переболел коронавирусом.

12 июня стало известно, что у супруги Зеленского Елены выявили коронавирус. Позднее Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонней пневмонией.