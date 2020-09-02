Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о своем состоянии

Экс-премьер Украины и глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, сообщила, что ей удалось пережить кризис, но до выздоровления далеко.

«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», – сообщила политик, передает РИА «Новости».

Она также высказала слова благодарности в адрес врачей, которые ее лечили, и тем, кто помогал и поддерживал.

«Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека – это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему неравнодушны ко мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба», – отметила Тимошенко.

Напомним, коронавирус подхватила Тимошенко и члены ее семьи. Политика подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, заболевание проходило тяжело.