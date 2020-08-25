Стало известно о тяжелом состоянии заболевшей COVID-19 Тимошенко

Состояние зараженной коронавирусом лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко оценивается как стабильно тяжелое, она проходит курс интенсивной терапии, сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

«К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID», – написала Сорока в Facebook.

Интенсивная терапия обычно включает в себя комплекс мероприятий, направленных на устранение нарушений жизненно важных функций организма, в том числе подключение к аппарату ИВЛ.

Информацию о подключении Тимошенко к ИВЛ подтвердили также источники «РБК-Украина».

«Состояние лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», – говорится в сообщении.

Накануне Тимошенко поблагодарила всех за поддержку и призвала украинцев беречь себя.

«Сейчас мне немного тяжело писать этот пост, потому что «вирус, которого нет» – таки есть. Поэтому у меня к вам большое пожелание: берегите себя! Вы все очень важны, вы все очень нужны, вы – неповторимы и лучшие! Спасибо каждому, кто беспокоится обо мне. Ваша поддержка придает силы!» – написала Тимошенко в Facebook.

О заболевании коронавирусом Тимошенко и членов ее семьи стало известно в воскресенье.