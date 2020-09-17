Стало известно о состоянии доставленного в клинику Charite мэра Харькова

Заразившийся коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес доставлен на лечение в клинику Charite в Берлине в тяжелом состоянии, сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите». Состояние тяжелое, но он в сознании. Обменялись несколькими словами с ним по видеосвязи», – написал Фукс в Telegram.

Также он разместил видео с самолетом, который доставил Кернеса в Германию.

По данным украинских СМИ, во вторник в Харькове состоялся консилиум врачей, которые подтвердили информацию о заражении Кернеса коронавирусом.

Сообщалось, что Кернес не выходит на публику уже три недели, в последний раз он появлялся на день города, 23 августа. Мэр не отвечает на телефонные звонки, в приемной главы города сообщают, что к нему нельзя записаться из-за карантина.

При этом глава пресс-службы харьковского городского совета Юрий Сидоренко опроверг слухи о том, что Кернес впал в кому.

В конце августа стало известно, что глава «Батькивщины» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подхватила коронавирус и находится в тяжелом состоянии. 2 сентября она сообщила, что ей удалось пережить кризис, но до выздоровления еще далеко.