Европарламент призвал ЕС начать «демократизацию» России

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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Латышские легионеры СС испугались возмездия России

Всего в разных странах мира могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС Оксана Джадан/РИА Новости
Служба госбезопасности Латвии составила рекомендации, как защитить памятники легионерам «Ваффен СС» и их самих. Пресса республики нагнетает: «Лица, находящиеся на зарплате Кремля, начали преследование легионеров у них дома». Придется признать: выжившие пособники нацистов не случайно испугались возмездия со стороны России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
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Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
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Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Европарламент призвал ЕС начать «демократизацию» России

       17 сентября 2020, 14:14
    Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Европарламент (ЕП) принял резолюцию в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, в которой предложил институтам ЕС принять «стратегию демократизации» России и требовать отмены поправок к российской Конституции.

    «Европарламент призывает Совет ЕС принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ, полномасштабного использования механизмов защиты прав человека и создания Российского университета в изгнании в одной из стран ЕС», – приводит ТАСС документ. 

    Кроме того, ЕП призвал разработать широкий набор стимулов, «чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии». 

    «Призывает ЕС постоянно требовать от России отменить или изменить <...> незаконно принятые (на всенародном референдуме – прим. ВЗГЛЯД) поправки к Конституции России», – говорится в резолюции. 

    Евродепутаты призвали начать тщательную «стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией» и продолжить изоляцию России на международных форумах – таких как G7 и других.

    Также рекомендуется немедленно запустить независимое международное расследование инцидента с Навальным «с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств – союзников ЕС, а также ОЗХО». 

    ЕП призвал ввести жесткие санкции в отношении России в духе принятого в США «акта Магнитского» и ужесточить уже существующие санкции, а также остановить строительство «Северного потока – 2». 

    За резолюцию по Навальному в Европарламенте проголосовали 532 депутата, против – 84, воздержались – 72.

    Отметим, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

    Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим Евросоюза (ЕС) за нарушения прав человека обсуждается в настоящее время в Совете ЕС и будет принят как можно скорее. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил назвать его именем Навального. 

    Накануне Кремль призвал не упоминать «Северный поток – 2» в контексте политизации, так как этот взаимовыгодный коммерческий проект в интересах как России, так и ЕС.

    Напомним, якобы отравленный «Новичком» Навальный начал вставать с постели. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления «Новичком», так как тот имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.


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