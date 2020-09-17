Европарламент призвал ЕС начать «демократизацию» России

Европарламент (ЕП) принял резолюцию в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, в которой предложил институтам ЕС принять «стратегию демократизации» России и требовать отмены поправок к российской Конституции.

«Европарламент призывает Совет ЕС принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ, полномасштабного использования механизмов защиты прав человека и создания Российского университета в изгнании в одной из стран ЕС», – приводит ТАСС документ.

Кроме того, ЕП призвал разработать широкий набор стимулов, «чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии».

«Призывает ЕС постоянно требовать от России отменить или изменить <...> незаконно принятые (на всенародном референдуме – прим. ВЗГЛЯД) поправки к Конституции России», – говорится в резолюции.

Евродепутаты призвали начать тщательную «стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией» и продолжить изоляцию России на международных форумах – таких как G7 и других.

Также рекомендуется немедленно запустить независимое международное расследование инцидента с Навальным «с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств – союзников ЕС, а также ОЗХО».

ЕП призвал ввести жесткие санкции в отношении России в духе принятого в США «акта Магнитского» и ужесточить уже существующие санкции, а также остановить строительство «Северного потока – 2».

За резолюцию по Навальному в Европарламенте проголосовали 532 депутата, против – 84, воздержались – 72.

Отметим, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) заявил, что аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим Евросоюза (ЕС) за нарушения прав человека обсуждается в настоящее время в Совете ЕС и будет принят как можно скорее. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил назвать его именем Навального.

Накануне Кремль призвал не упоминать «Северный поток – 2» в контексте политизации, так как этот взаимовыгодный коммерческий проект в интересах как России, так и ЕС.

Напомним, якобы отравленный «Новичком» Навальный начал вставать с постели. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления «Новичком», так как тот имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.