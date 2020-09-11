ОЗХО не получила от Германии данных по Навальному

Техсекретарь Организации по запрещению химического оружия на данный момент еще не получил материалов от Германии по блогеру Алексею Навальному, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Нам снова подтвердили, что до сих пор, до настоящего времени, то есть до сегодняшнего вечера, технический секретарь этой организации ничего от немецкой стороны не получил. Ни результатов анализов, ни каких-либо других материалов, относящихся к этому делу. Ситуация нетерпима», – заявил Шульгин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с блогером Алексеем Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну.

При этом управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ оказать правовую помощь российским органам и предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального. В Минобороны при этом отметили, что передавать напрямую эти сведения Москве Берлин не будет, потому что Россия и так является членом ОЗХО.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «нелепыми» действия ФРГ в ситуации с Навальным.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, которая определенно подорвет российско-германские отношения.

В тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.