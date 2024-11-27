Рябков предупредил, что США и НАТО близки к признанию их участниками конфликта на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, не будет другого варианта, кроме как признать их участие в конфликте на Украине, передает RT.

В среду американский предприниматель Илон Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.