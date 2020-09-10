Китай и Индия продолжили концентрацию войск в Ладакхе

Китай и Индия перебрасывают новые войска к линии фактического контроля в восточном Ладакхе, рост военной напряженности в регионе продолжается, сообщают СМИ.

Газета Hindustan Times сообщила со ссылкой на индийские военные источники, что «Китай сосредоточил в Ладакхе и соседних с ним пограничных регионах 50 тыс. военнослужащих, танки, артиллерию, 150 истребителей и ракетные системы ПВО». На это «ВС Индии отвечают аналогичным образом», передает ТАСС.

Отмечается, что собенно напряженной и нестабильной ситуация остается в районе горного озера Пангонг-Цо, где сосредоточены от 5 тыс. до 7 тыс. военнослужащих и до 20 танков Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«В Ладакхе продолжается военное противостояние, и в этих условиях Индия готова к непредвиденным обстоятельствам и любому развитию событий», – подчеркнули источники.

Вместе с тем они выразили надежду на возможность урегулирования ситуации путем переговоров.

Ранее минобороны Индии заявило о столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх в минувшие выходные.

В ответ официальный представитель боевого командования Западного военного округа НОАК старший полковник Чжан Шуйли заявил, что индийские военные нарушили достигнутые с Китаем договоренности о сохранении статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха.

После этого Китай предупредил Индию о последствиях новой пограничной войны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая.