Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая

Взгляд
30 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
Разделы

Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
Перейти в раздел…

Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
Перейти в раздел…

США готовят «морское удушение России»

Морские порты России – ключевой элемент внешней торговли нашей страны Владимир Смирнов/ТАСС
Как победить Россию в войне, не провоцируя нашу страну на ответное применение ядерного оружия? Поиском ответа на этот вопрос заняты крупнейшие военно-научные структуры Соединенных Штатов. В последнее время там родилась идея, реализация которой способна поставить под угрозу ключевые торговые потоки России. Что мы можем этому противопоставить? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Почему вы такие нудные, дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста – и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
Перейти в раздел…

Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

Перейти в раздел…

Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
Подробности...

Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
Подробности...

Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Следите ли вы за курсом рубля?
  • Да, регулярно

  • Да, время от времени

  • Не слежу
Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
  • Скорее, да

  • Скорее, нет
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Помощник Лукашенко объяснил причину жестких задержаний
    Тихановская поставила условие для переговоров с властями Белоруссии Появилось видео перехвата бомбардировщика США российскими Су-27 Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией «Русское руководство» Риги изгнано «людьми Сороса»
    Президент Турции пригрозил «народам Греции и Франции» Запад боится дальше угрожать Лукашенко Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии Россиян предупредили об аномально теплой погоде
    Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве Врач засомневался в гипотезе отравления Навального ингибиторами холинэстеразы Китай возмущен визитом спикера сената Чехии на Тайвань Умер создатель мультсериала «Смешарики»

    особенности эпидемии


    Выяснилось, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин

    ключевые технологии


    США предъявили Зеленскому претензии из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

    «Битва под Оршей»


    Шушкевич объяснил, почему Белоруссии нужно сменить флаг

    Видео

    услуги переговорщика


    Соловьев сыронизировал по поводу Лукашенко и беспорядков в Берлине

    «рассчитать потери»


    Литва отреагировала на обещание Лукашенко дать «жесткий ответ»

    российский ОМОН


    Россия застраховала Белоруссию от революции

    морская блокада


    США готовят «морское удушение России»

    крымский вопрос


    Геворг Мирзаян: Если бы Зеленский был Трампом

    энтелехия революции


    Алексей Алешковский: Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

    экспансия молодости


    Евгений Фатеев: Минимальный возраст для голосования надо поднимать

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Следите ли вы за курсом рубля?

    Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая

    Вряд ли индийские военные испугались «трудностей, связанных с пандемией»    30 августа 2020, 20:01
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    Индия внезапно отказалась присылать своих военных на маневры в Россию. Этот демарш индийское минобороны объясняет боязнью коронавируса. Но COVID-19 не помешал армии Индии маневрировать во время недавнего пограничного инцидента с Китаем. Какими же могут быть настоящие причины столь неожиданного решения - и каковы в этой ситуации интересы России?

    В воскресенье со ссылкой на минобороны Индии появилось сообщение о том, что страна отказалась направлять своих военнослужащих в Россию на стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Кавказ-2020». Учение пройдет в сентябре, и по планам Минобороны России (которые глава ведомства Сергей Шойгу озвучил еще в декабре прошлого года) оно должно стать «важнейшим мероприятием боевой учебы вооруженных сил». Предполагалось, что, помимо российских солдат и офицеров, в мероприятии должны были принять участие военнослужащие шести стран, включая Индию. В том числе - Индии и Пакистана.

    Не далее, как на прошлой неделе в Волгограде прошли штабные переговоры с представителями стран-участниц, сообщили РИА Новости в Минобороны. Отметим, что тогда ни  о каком резком изменении в планах индийской стороны не сообщалось. Более того, на днях индийский телеканал NDTV со ссылкой на военных сообщил, что две сотни представителей всех родов войск уже готовы принять участие в учениях в России. «Индийские подразделения участвовали в учениях «Центр-2019», хотя и в ограниченном количестве», – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    Но внезапно пришло сообщение об отказе. В заявлении, которое появилось во вторник в официальном аккаунте министерства обороны Индии в Twitter, подчеркивалось: индийская делегация не примет участие в учениях «ввиду пандемии и связанных с этим трудностей, в том числе логистических». В следующем же твите представитель индийского минобороны заверял, что его страна остается «близким стратегическим партнером» России.

    На первый взгляд, ссылка индийских военных на опасность коронавируса выглядит убедительной. По совпадению, именно в воскресенье американский Университет Джона Хопкинса привел свежие данные о распространении COVID-19 в мире. Индия находится на 3-м месте по количеству инфицированных новым вирусом (3,54 млн человек), уступая Соединенным Штатам и лишь ненамного отставая от Бразилии.

    Но в объяснении, которое дала индийская сторона, есть изрядная странность. «Будет или не будет страна участвовать в международных учениях, и если будет, то в каком формате –

    все это определяется и согласовывается заранее.

    Определяется перемещение групп участников – какое число военнослужащих, какое количество техники прибудет на маневры. Определяются логистика и маршруты перемещения на полигонах, проживание, питание и так далее. Международные учения «Кавказ-2020» начинаются уже в сентябре, но лишь сейчас Индия заявила об отказе», – указал Леонков.

    Коронавирус, как форс-мажорный фактор, способный помешать ранее составленным планам, проявил себя довольно давно. Это, безусловно, касается и Индии, где еще в марте стали принимать карантинные меры.

    При этом, когда «в разгар пандемии имела место напряженность на границе Индии и Китая, COVID-19 не помешал переброске индийских подразделений по стране», – подчеркнул Леонков. Напомним, что в мае и июне на территории Ладакх в Гималаях, на спорных участках границы имели место стычки между индийскими и китайскими военными, в которых участвовало в общей сложности 250 человек с обеих сторон, погибло около двух десятков индийских солдат.

    К слову, для укрепления своих сил в Гималаях индийская сторона, возможно, задействовала оружие российского производства. По данным бомбейского издания Economic Times, сухопутные подразделения, развернутые в Ладакхе, имеют на вооружении ПЗРК «Игла», в том же районе размещены самолеты Су-30МКИ индийских ВВС.

    В середине июля Пекин и Дели договорились о разделении сторон, но эксперты отмечают, что опасность большой войны двух сверхдержав не отступила.

    Леонков предположил, что причина того, что 200 индийцев не прилетят на учения в России – имеет не эпидемиологический, а иной, вполне возможно, политический характер.

    Отметим, что накануне в индийской прессе появились официально не подтвержденные сообщения – на совещании в минобороны Индии было высказано мнение, что не следует участвовать в мероприятии, на которое также приглашены военные из Пакистана и КНР. Как известно, Пакистан – традиционный оппонент Индии  в Южной Азии, а отношения Пекина и Дели оставляют желать лучшего после летних вооруженных инцидентов.

    «Безусловно, ссылки на эпидемию COVID были только благовидным предлогом. На деле же просматривается нежелание в нынешней ситуации ассоциировать себя с Китаем и Пакистаном», – сказал газете ВЗГЛЯД доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. «Другой вопрос – насколько это отразится на наших дальнейших отношениях», – добавил эксперт.

    Волхонский напомнил о том, что 23 июня прошла трехсторонняя встреча глав МИДов России, Китая и Индии. «На этой встрече, в частности, говорилось о том, что вопрос китайско-индийских взаимоотношений – это вопрос двусторонний, к которому Россию могут привлечь, только если Индия или Китай проявят к этому интерес», – отметил собеседник.

    Комментируя июньские трехсторонние переговоры в Москве, индийские эксперты заявляли изданию National Interest: логика подсказывает Дели все больше укреплять отношения не столько с Москвой, сколько с Вашингтоном, учитывая то, что у США и Индии есть общий соперник – Китай. Для России важны оба партнера по Шанхайской организации сотрудничества, и Китай, и Индия. Конфликт двух азиатских гигантов Москве явно невыгоден, поэтому она стремится играть роль «умягчителя сердец».

    «То, что Индия пытается проводить многовекторную политику – это естественное стремление, и при этом страна пытается использовать кнут и пряник для того, чтобы добиваться своих целей», – подчеркнул Волхонский.

    Но, как отмечают эксперты, и для Индии также важна многовекторность – учитывая заинтересованность Дели в сотрудничестве с Россией (от энергетического до военно-технического). Это вызывает понятное недовольство американцев. На прошлой неделе в Госдепе вновь призвали Индию не покупать у России С-400 и Су-35 – но пока не похоже, чтобы Дели собирался последовать окрику из Вашингтона.

    Можно ожидать, что сообщения об отказе участвовать в учениях в России «из-за вируса» (а скорее всего – из-за участия в тех же маневрах китайцев и пакистанцев) также окажутся частью игры, которую ведет Дели. Эксперты не исключают, что индийцы пойдут на попятный. «На моей памяти до сих пор не было такого, чтобы минобороны этой страны оповещало о чем-либо столь важным через Twitter,  – констатировал Леонков. –  Обычно это делается официально, и наше министерство обороны не стесняется публиковать такого рода заявления. Поэтому пока я не совсем доверяю сообщению – хотелось бы дождаться официального заявления».

    Подобные заявления через Twitter появлялись и во время других сложных ситуаций – например, когда возникали сложности с поставками российской военной техники, отметил военный эксперт. «Но, как выяснилось, последующие официальные заявления были более сдержанными», – указал Леонков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •