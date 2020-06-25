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25 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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Богатым россиянам окрасили налоги

Тяжелобольные дети в России смогут гораздо быстрее получать необходимые им редкие лекарстваФото: Кубединов Игорь/ТАСС
В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (416 тысяч в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех? Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Россия заработает на нежелании Индии и Китая понимать друг друга

Возмущенные индийцы уничтожали на улицах портреты «поджигателя войны» Си ЦзиньпинаФото: SANJEEV GUPTA/ЕРА/ТАСС
У Пекина гораздо больше угроз на других границах, и поэтому он не сможет в военном конфликте с Индией, если таковой случится, задействовать всю свою мощь, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. По его мнению, Москва в таком конфликте должна играть роль «умягчителя сердец», поскольку она дружит и с Пекином, и с Дели. Но как обострение между Индией и Китаем скажется на экспорте российского оружия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как Иран чуть не стал частью СССР

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...

Судить историю могут только те, кто любит Россию

Сергей Худиев, публицист, богослов
Суждение о событиях нашей истории – достойных, славных, трагических или ужасных – принадлежит тем, кто любит Россию. Это наше дело – осудить наших злодеев и прославить наших героев. А на тех, кто в принципе враждебен России, не стоит и оглядываться. Подробности...
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Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми

Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
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          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

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          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
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              Возмущенные индийцы уничтожали на улицах портреты «поджигателя войны» Си Цзиньпина   25 июня 2020, 08:36
              Фото: SANJEEV GUPTA/ЕРА/ТАСС
              Текст: Андрей Самохин

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              У Пекина гораздо больше угроз на других границах, и поэтому он не сможет в военном конфликте с Индией, если таковой случится, задействовать всю свою мощь, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. По его мнению, Москва в таком конфликте должна играть роль «умягчителя сердец», поскольку она дружит и с Пекином, и с Дели. Но как обострение между Индией и Китаем скажется на экспорте российского оружия?

              Китай первым приоткрыл итоги переговоров, которые провел с Индией в российской столице. Представитель МИДа Чжао Лицзянь в среду сообщил, что министры обороны двух стран встречались 22-23 июня в Москве, куда они прибыли для участия в параде Победы. По словам дипломата, которого цитирует ТАСС, Вэй Фэнхэ (КНР) и Раджнатх Сингх (Индия) договорились «содействовать деэскалации конфликта, поддержанию мира в регионе».

              При этом Чжао возложил на Индию вину за недавний индийско-китайский бой, вспыхнувший 16 июня в Гималаях. По словам представителя МИДа, индийцы еще в начале мая «ночью, под покровом темноты, вторглись на территорию Китая». В результате китайские военные были вынуждены принять ответные меры.

              В Дели, в свою очередь, пока никак не комментировали итоги московских переговоров. Ранее опрошенные газетой Wall Street Journal аналитики предсказали, что события в Ладакхе могут подтолкнуть Дели к расширению военного сотрудничества с США. Но пока Дели, наоборот, демонстрирует желание расширять такое сотрудничество с Россией. Ранее ТАСС уже передал неофициальные данные о том, что Сингх решил просить своего российского коллегу Сергея Шойгу ускорить поставки зенитных систем С-400 «Триумф». Кроме того, если верить источникам, Сингх призвал премьер-министра Нарендру Моди оплатить срочную закупку 33 новых российских истребителей (МиГ-29 и Су-30МКИ). В индийской прессе визит министра даже назвали «большим российским шопингом».

              Напомним, первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца следующего года в соответствии с графиком.

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что в ночь на 16 июня на стыке индийского региона Ладакх и китайского Тибета произошли кровопролитные стычки между военными двух стран. Не менее 20 индийских солдат погибли, еще 76 получили ранения. По версии Дели, были убиты и ранены около 45 китайских военных. В минувшие выходные Индия освободила захваченных во время боя китайских солдат.

              Алексей Куприянов
              Алексей Куприянов

              Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая. 

              О том, не рискует ли Москва поссориться с китайцами, если будет и дальше продавать в прежних объемах оружие Индии, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Куприянов.

              ВЗГЛЯД: Алексей Владимирович, известно, что индийская «улица» настроена националистически, как и большая часть индийской прессы. Сейчас они оказывают нажим на Нарендру Моди, требуя отомстить Китаю за убитых. Какое решение, скорее всего, примет Моди?

              Алексей Куприянов: Те индийцы, что жгли на улицах китайские флаги и портреты Си Цзиньпина, на самом деле составляют ничтожный процент от всего народа. На Моди давит не столько улица, сколько парламентские партии.

              С наиболее резкой критикой в его адрес выступает Индийский национальный конгресс (партия, которой руководит династия Ганди). Остальные партии поддержали правительство, но с использованием достаточно жесткой антикитайской риторики из серии: «Мы – вместе с Моди, надеемся, что он даст китайцам отпор».

              О том, что он планирует сделать, премьер пока не говорит. Мы можем только предполагать, что у Моди есть несколько вариантов реагирования. Но я не думаю, что инцидент приведет к вооруженному конфликту с Китаем. Самый жесткий в запасе у Моди – это наращивать в Ладакхе военную силу, усилить там патрулирование, продемонстрировать, что «Индия не отступит». Это позволит Моди на полгода-год снизить градус общественного недовольства, который сейчас возник. А возник он потому, что назвать рядовым инцидент в Ладокхе очень сложно. Жертв в подобных стычках на границе не было с 1975 года, тем более в таком количестве. 

              ВЗГЛЯД: Стоит ли нам сейчас продавать Индии С-400 и истребители? Не обидится ли Пекин?

              А. К.: А почему бы не продать? Если разобраться, у нас с Индией статус отношений даже выше, чем с КНР. Если Китай для России – стратегический партнер, то Индия – «привилегированный стратегический партнер».

              Индия также – крупнейший покупатель нашего оружия, китайцы отстают от нее раза в два.

              Переговоры о продаже этих истребителей ведутся уже полгода, индийцы давно хотят обновить свой авиапарк. И это не такая критическая масса самолетов, которая может что-то изменить в военном балансе Дели с Пекином. Что касается С-400, то это вообще оборонительное вооружение. Просто Индия хочет с его помощью прикрыть свое небо от всяких неожиданностей.

              Да и вообще: Пекин и не просил Москву не продавать Индии оружие.

              ВЗГЛЯД: Помогла ли смягчить напряженность конференция руководителей МИДов России, Индии и Китая, которая прошла в начале недели?

              А. К.: Такие конференции принципиально ничего не решают в подобных конфликтах. Понятно, что Россия, оставаясь стратегическим партнером и Китая, и Индии, играет роль «умягчителя сердец», но ни в коем случае не посредника или арбитра. Только увещевания, но никак не поучения.

              ВЗГЛЯД: Если вооруженный конфликт все же начнется, не станет ли он «запалом» к Третьей мировой?

              А. К.: Это сильно зависит от того, какая начнется война – ограниченная или тотальная, будут ли развернуты все войска с двух сторон. Последнее вряд ли случится. Вряд ли все выйдет за пределы Тибета. В любом случае конфликт не выйдет за пределы регионального. Объективно ни Китаю, ни Индии разрастание драки не нужно, у обеих стран слишком много других проблем.

              К тому же и сам театр военных действий там очень неудобен. Он не позволяет вести никаких крупномасштабных операций, применять подразделения крупнее дивизии, а то и бригады. Мощные ударно-десантные силы Китая в горах бесполезны. В таких случаях все зависит больше не от технологий и мощи ВПК всей страны, а от решимости и неожиданности действий командиров подразделений на месте событий.

              Кроме того, итог конфликта будет зависеть от международного расклада сил. Например, от того, какую позицию займут Америка и Япония; от того, решится ли, например, Дели перекрыть китайские торговые перевозки по Индийскому океану в сторону Европы.

              ВЗГЛЯД: Боевые действия перекинутся на Индийский океан?

              А. К.: Чисто теоретически такой сценарий представить можно, но сегодня ВМФ ни той ни другой страны не достигли того уровня, чтобы эффективно вести борьбу за господство над крупными акваториями вдали от своих берегов.

              ВЗГЛЯД: В целом какая из стран выигрывает сейчас гонку вооружений и в каких классах?

              А. К.: КНР – однозначно и во всех классах. Армия Китая технологически мощнее и организованнее индийской. Однако у Пекина гораздо больше угроз на других границах, и поэтому он не сможет в военном конфликте с Индией, если таковой случится, задействовать всю свою мощь. В любом случае, если мы говорим о приграничном конфликте на небольшом горном участке, то военно-технологическое преимущество не сыграет решающей роли.

              ВЗГЛЯД: Полностью ли исключен обмен ядерными ударами?

              А. К.: Такой сценарий требует какого-то запредельного уровня эскалации, при котором под непосредственной угрозой окажется существование Китая или Индии. Условно говоря, если китайские танковые клинья будут брать в кольцо Дели или крупный индийский десант высадится в предместье Пекина.

              ВЗГЛЯД: Тогда какой сценарий вам кажется самым реалистичным?

              А. К.: Все зависит от того, насколько китайцы и индийцы смогут понять друг друга. На сегодня мы видим, что обе страны не понимают тех сигналов, которые посылает им оппонент. Там, где нужно сесть за стол переговоров, идет игра мускулами и амбициями, что уменьшает взаимное доверие.

              Сейчас обе стороны отвели войска, чтобы не нервировать друг друга. Механизм взаимодействия у них четко отработан по всем уровням, от военного до политического. Но это явно не конец конфликта – никто не убирает войска окончательно.

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