Стали известны сроки поставки первой партии С-400 Индии

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5 февраля, среда  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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США сэкономят на обороне жестоким способом

США вновь «засеют» минные поляФото: Toby Adamson/Zuma/Global Look Press
Евросоюз обвинил Вашингтон в подрыве миропорядка. Так Брюссель отреагировал на решение президента США Дональда Трампа возобновить использование противопехотных мин, которые считаются одним из самых негуманных видов оружия. Но для чего американцам понадобились мины и против кого они собираются их использовать? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне пока вялотекущей, но имеющей все тенденции к нарастанию паники по поводу возможной пандемии коронавируса, вопрос «кто нас лечит» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...

Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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          • Да (я атеист)

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              Стали известны сроки поставки первой партии С-400 Индии

              5 февраля 2020, 08:32

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком, сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

              «Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком, первую партию планируется поставить до конца 2021 года. Обучение индийских специалистов будет начато уже до начала этой поставки», – передает ТАСС слова Дрожжова на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

              По его словам, совместное предприятие России и Индии по производству автоматов Калашникова готово к началу производства.

              «В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для Министерства обороны Индии. Российская сторона готова уже в этом году начать производство автоматов», – сказал Дрожжов.

              Он сообщил также, что портфель заказов на поставку российского вооружения в Индию за последние три года превысил 15 млрд долларов.

              «За последние три года портфель заказов превысил 15 млрд долларов США, а если говорить по объему законтрактованной продукции, то есть с 1991 года, данный объем составил около 70 млрд долларов США», – сказал Дрожжов.

              Напомним, во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400, предназначенных для Индии.

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