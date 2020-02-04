Началось производство С-400 для Индии

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал производство ЗРК С-400, предназначенных для Индии, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Мантуров заверил, что Индия получит российские ЗРК «в сроки, предусмотренные контрактом». Он сообщил, что «в целом все обязательства», принятые сторонами, «выполняются в полном объеме». Мантуров отметил, что речь идет и об обязательствах по оплате.

Кроме того, он сообщил, что «идет работа и по созданию учебного центра в Индии», передает РИА «Новости».

Напомним, министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что все страны должны с уважением относиться к самостоятельному решению его страны закупить у России С-400.

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что первый полк ЗРС С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года.

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