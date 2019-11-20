Названы сроки поставок в Индию первого полка С-400

Первый полк ЗРС С-400 будет поставлен в Индию в сентябре 2021 года, платеж получен, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Первый платеж индийской стороны по контракту на поставку систем С-400 получен. В какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы по производству первых элементов системы», – передает РИА «Новости» слова Михеевв.

Он добавил, что поставка первого полкового комплекта «будет осуществлена в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа».

На саммите БРИКС в Бразилии президент России Владимир Путин сообщил, что поставки ЗРС С-400 в Индию идут по плану.

Напомним, в пятницу индийские СМИ сообщали, что первый комплект российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 доставят в Индию через 16-18 месяцев. Первый взнос в размере 850 млн долларов – 15% от всей стоимости – был сделан в сентябре.

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