Путин оценил выполнение контракта на поставку С-400 в Индию

Поставки зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идут по плану, сообщил президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

«Что касается поставок С-400, то все идет по плану. Индийский коллега [премьер-министр Индии Нарендра Моди] не просил здесь что-то ускорять, все идет нормально», – приводит слова российского лидера ТАСС.

Президент отметил, что Индия является суверенным государством с населением более 1 млрд 350 млн человек, которое при этом своим суверенитетом дорожит. «Здесь, несмотря ни на какие давления извне, – так мы это видим – Индия придерживается всех взятых на себя обязательств. Так же, как это делает и Россия», – подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что Россия и Индия намерены развивать сотрудничество, в том числе и в сфере высокотехнологичных вооружений.

По словам президента, хотя военно-техническое сотрудничество России и Индии в целом находится на высоком уровне и является очень важной составляющей двусторонних отношений, в основе взаимных диалогов в последнее время все более важное и значимое место занимают вопросы сотрудничества в гражданских сферах. Здесь есть, над чем работать, потенциал пока не использован в должной мере, считает Путин. Товарооборот между странами в настоящее время составляет всего 11 млрд долларов.

«Это маловато для таких экономик, как Россия и Индия. Тем более что Индия демонстрирует под руководством Моди очень хорошие показатели по темпам экономического роста», – заявил российский лидер, отметив, что у коллег очень многое получается, принимаются непростые, но нужные для экономики решения.

Путин назвал Индию очень перспективным партнером для России, особенно выделив тот момент, что у двух стран нет ни одного вопроса, который бы омрачал двусторонние отношения. «Это было всегда так традиционно, так и остается. Надеюсь, так оно и будет в будущем», – заключил президент России.

Напомним, в прошлую среду индийское издание The Economic Times сообщало, что Индия пытается «максимально ускорить» поставки российских ЗРС С-400. По данным издания, сумма контракта на поставку С-400 Индии составила 5,93 млрд долларов.

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