Названы сроки поставки первого комплекта С-400 в Индию

Первый комплект российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 доставят в Индию через 16-18 месяцев, сообщает местное издание Hindustan Times.

«Ранее в отношении графика поставок существовало некоторое беспокойство; что доставку всех пяти С-400 отложат до 2025 года. Но с учетом уже выполненных платежей, первую систему, как ожидается, доставят через 16-18 месяцев», – сообщил источник индийского издания, передает «Интерфакс».

По данным источника, первый взнос в размере 850 млн долларов – 15% от всей стоимости – был сделан в сентябре. Уточнятся, что при этом применялся специальный платежный механизм, чтобы избежать потенциальных санкций США по закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Накануне на саммите БРИКС в Бразилии президент России Владимир Путин сообщил, что поставки ЗРС С-400 в Индию идут по плану.

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