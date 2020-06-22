WSJ предсказала сближение Индии с США из-за конфликта с Китаем

Столкновения индийских и китайских военных в одном из самых взрывоопасных регионов – Ладакхе – может подтолкнуть Нью-Дели к расширению военного сотрудничества с США, считают опрошенные газетой Wall Street Journal аналитики.

Произошедшее на прошлой неделе жестокое пограничное столкновение между индийскими и китайскими войсками, в результате которого погибли 20 индийских солдат и неопределенное число китайцев, стало очередным ярким напоминанием о «вызове, который представляет собой китайская военная активность в районе спорных территорий двух стран».

«Столкнувшись со все более напористым и хорошо вооруженным Китаем, индийские политики, вероятно, начали рассматривать возможность дальнейшего расширения военного сотрудничества с США и их союзниками, которые разделяют озабоченность Нью-Дели растущей мощью Пекина», – пишет Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп уже заявил, что США попытаются помочь Китаю и Индии преодолеть «большие проблемы».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о столкновениях военных Индии и Китая в Ладакхе, одном из самых взрывоопасных регионов.