Трамп решил «помочь» Китаю и Индии преодолеть «большие проблемы»

США попытаются помочь Китаю и Индии преодолеть «большие проблемы», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп заявил, что сложилась «очень жесткая ситуация», Китай и Индия «дошли до физических столкновений», у них «большие проблемы». США ведут переговоры с обеими странами и «попробуют им помочь», передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о столкновениях военных Индии и Китая в Ладакхе, одном из самых взрывоопасных регионов.