США продолжили требовать от Индии не покупать С-400 и Су-35

Вашингтон добивается от Индии отказа от крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Индии предложено «не подвергать риску дальнейшие благоприятные возможности» военно-технического сотрудничества с США. Такое сотрудничество может быть «осложнено» приобретением «значительных российских вооружений», заявили в Госдепе.

Купер отметил, что «речь идет не обо всем», но приобретение «чего-то вроде С-400 представляло бы собой вызов», как и покупка истребителей Су-35, передает ТАСС.

Как заявили в Вашингтоне, США понимают, что Россия является давним партнером Индии в области ВТС. Госдеп заверил, что США не хотят навредить обороноспособности Индии. По словам Купера, американская сторона осознает, что Индия не может быстро отказаться от российских поставок.

«Глядя на это с точки зрения будущей модернизации, обеспечения зрелости оборонного потенциала, мы и ведем откровенный разговор в столицах относительно того, что является возможным, а что способно поставить под угрозу модернизацию», – сказал представитель Госдепа, уклонившись от ответа на вопрос, могут ли США продать Индии системы ПРО THAAD, ЗРК Patriot и самолеты F-35.

Напомним, Вашингтон с помощью шантажа, угроз и дешевой военно-политической демагогии пытается убедить Нью-Дели отказаться от С-400.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД