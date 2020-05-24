Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400

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24 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:50  |  vz.ru
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Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
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Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой

Белорусские ракеты должны заменить китайские в РСЗО «Полонез»Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. Состоящая в ОДКБ Белоруссия ведет совместные разработки и производство вооружений с Китаем и даже с Украиной. Но при этом Лукашенко не намерен «перед россиянами становиться на колени». Так для чего Минску нужна собственная ракетная программа и кому будет угрожать это оружие? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400

ЗРК «Пэтриот» не выдерживает конкуренции с российским комплексом С-400Фото: Osman Orsal/Reuters
Соединенные Штаты вновь призвали Индию отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских аналогов. Вашингтон пытается убедить Нью-Дели с помощью шантажа, угроз и дешевой военно-политической демагогии. Почему даже при таком сильном давлении Индия предпочитает российские ЗРК? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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День рождения русской души

Владимир Можегов, публицист
24 мая – особый для России день. Это не просто отмечаемый Церковью день памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия, и не просто единственный в России церковно-государственный праздник: День славянской письменности и культуры. Это гораздо больше. Подробности...
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Как выжить «понаехавшим» в русской деревне

Дмитрий Грунюшкин, писатель
В связи с карантином много горожан задумалось о переезде в деревню. А те, кто переехал, уже начали осознавать, что напрасно путали туризм и эмиграцию. И что постоянная жизнь на земле – вещь весьма хлопотная и далеко не всегда комфортная. Подробности...
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В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400

              ЗРК «Пэтриот» не выдерживает конкуренции с российским комплексом С-400   24 мая 2020, 14:44
              Фото: Osman Orsal/Reuters
              Текст: Михаил Большаков

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              Соединенные Штаты вновь призвали Индию отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских аналогов. Вашингтон пытается убедить Нью-Дели с помощью шантажа, угроз и дешевой военно-политической демагогии. Почему даже при таком сильном давлении Индия предпочитает российские ЗРК?

              В Госдепе заявили, что США «серьезно озабочены» тем, что Россия сможет получить прибыль от поставок Индии зенитных систем С-400. Кроме того, США «используют системы высочайшего технологического уровня», и Индии придется «делать стратегический выбор технологий и платформ», так как вооружения производства России и США якобы «не удастся скомбинировать». Кроме того, в Госдепе дали понять, что по-прежнему рассматривают возможность наложения на Индию санкций за покупку российских вооружений.

              И все это происходит несмотря на то, что Индия уже в прошлом году внесла России аванс за комплексы С-400 и даже попросила ускорить их поставку.

              Плохой и устаревший

              В качестве «систем высочайшего уровня», скорее всего, США предлагают рассматривать ЗРК «Пэтриот». А ведь эту систему США начали разрабатывать еще в середине 1960 годов, а первое испытание состоялось в 1975 году.

              Ситуация с «Пэтриотом» в чем-то напоминает печальную историю «Боинга-737», который, будучи в середине 1960 годов предельно инновационным самолетом, к концу 2010 годов попал в ловушку максимы: «модернизировать нельзя, а выкинуть — жалко». С «Боингом-737» все закончилось двумя катастрофами и позорным снятием лайнера с полетов, но и у «Пэтриота» уже достаточно «ляпов», которые уже свидетельствуют, что комплекс уже устарел и плохо поддается дальнейшей модернизации.

              До сих пор идут споры о первом опыте боевого применения системы «Пэтриот», которое состоялось во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году. Тогда США предоставили эти комплексы в распоряжение Израиля и Саудовской Аравии для противодействия запускам иракских ракет «Скад». Официально США до сих пор озвучивают цифры в 80% от общего числа попыток перехвата над Саудовской Аравией и свыше 50% успешных случаев перехвата над Израилем в результате применения «Пэтриотов». Независимые же эксперты приводят совсем другие данные, говоря о 25% успешных перехватов в Саудовской Аравии и 33 % — в Израиле.

              Высокий процент перехватов над Саудовской Аравией, как пример, скорее всего связан с тем, что Ирак запускал по ее территории только одиночные «Скады», в то время, как по Израилю стрелял целыми залпами по 5-10 ракет, которые «Пэтриоты» перехватывали гораздо хуже. Вторым моментом стало не особо хорошее состояние иракских «Скадов» — часть из них просто падала в пустынной местности, но американцы записали все эти «Скады» в свои трофеи. Ну и, наконец, само по себе противостояние новейшего на тот момент ЗРК «Пэтриот» велось с уже устаревшей к тому времени советской ракетой с легко просчитываемой траекторией.

              Во время следующей войны в Ираке, в 2003 году, «Пэтриот» применяли лишь однажды, при защите базы коалиционных войск в Кувейте, так как «Скадов» у Багдада к тому времени почти не осталось. Зато сработала максима «точнее вражеского огня может быть только огонь по своим»: во время этой скоротечной войны «Пэтриоты» уничтожили британский истребитель-бомбардировщик «Торнадо» и американский палубный истребитель F/A-18, а один раз под обстрел истребителя F-16 коалиции попала батарея ЗРК «Пэтриот». Эти случаи, кстати, всегда вспоминают, когда США заводят свою волынку о том, что эти «ЗРК эффективны исключительно в сцепке с американскими же самолетами» — судя по всему, система опознавания «свой-чужой» в «Пэтриотах» тоже далека от совершенства.

              Ну и наконец, совершенно позорный случай произошел в сентябре 2019 года. Целая батарея ЗРК «Пэтриот», да еще и усиленная тремя зенитными комплексами тактического звена, не смогла отразить атаку йеменских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Около десятка дронов, постройка каждого из которых могла обойтись йеменским повстанцам-хуситам в смешную сумму 10-15 тысяч долларов, смогли обойти радары сложнейшего американского ЗРК стоимостью в добрый миллиард долларов США. Причем они сделали это просто играючи, так и не будучи обнаруженными вплоть до момента удара.

              SM-3: защита не для всех

              Нельзя сказать, что у США нет современных систем ПВО. Однако, как это часто бывает, наиболее современные системы ПВО оказались в Соединенных Штатах не у армейцев, а у военно-морского флота, который начиная с конца 1960 годов вел разработку корабельного ЗРК SM-2. В начале 2000 годов флот разработал еще более совершенную ракету SM-3.

              Флотский комплекс во многих аспектах оказался лушче и мощнее своего армейского аналога. Например, SM-3 может получать данные от интегрированной боевой информационно-управляющей системы «Иджис», в то время, как ЗРК «Пэтриот» работает с внешним целеуказанием только в случае присутствия над ним специализированного спутника. Еще одним достоинством SM-3 стало использование универсальной вертикальной пусковой установки Мк41, что позволило SM-3 стать гораздо более универсальным, точным и дальнобойным ЗРК и даже системой ПРО.

              Однако США крайне неохотно передает эти комплексы даже своим ближайшим союзникам. Тут, как это часто бывает, недостатки являются продолжением достоинств: интеграция SM-3 в «Иджис» фактически раскрывает многие из особенностей внутреннего устройства информационно-управляющей системы ВМС США. Поэтому сегодня SM-3 состоят лишь на вооружении флотов США и Японии, а в ближайшем будущем запланирована их поставка флоту Южной Кореи. В то время, как ЗРК «Пэтриот» стоят на вооружении еще у 14 стран, кроме самих США. 

              Стоит ли Индии рассчитывать на возможность поставки SM-3? Скорее всего — нет. Во-первых, Дели все-таки необходим наземный, причем мобильный ЗРК, а для этой роли SM-3 пока не подходит. Во-вторых, Индия, в отличии от Японии или Южной Кореи, которые до сих пор представляют из себя полуколонии США, имеет гораздо более независимую внешнюю политику, и, кроме того, не является прямым союзником Америки — поэтому ее допуск к «Иджису» выглядит маловероятным. Ну и, наконец, ВМС США крайне неохотно идут на передачу ракет SM-3 в распоряжение других стран — так, размещение 3 батарей ракет SM-3 в Румынии в рамках развертывания американской системы ЕвроПРО было принято фактически на уровне президента США.

              С-400 против «Пэтриота» и SM-3

              Сравнение российского комплекса С-400 и американского ЗРК «Пэтриот», даже в его последней модификации, называющейся PAC-3, будет отнюдь не в пользу последнего.

              Максимальная дальность поражения «Пэтриота» составляет лишь 80 км, высота поражения баллистических целей — 20 км. Для российского комплекса С-400 эти цифры составляют, соответственно, 380 и 30 км. По сути дела, там, где надо ставить сразу пять комплексов ЗРК «Пэтриот», можно довольствоваться одним С-400, что делает все экономические расчеты просто катастрофическими — российская система получается чуть ли не на порядок дешевле американской при куда более высокой эффективности.

              Поэтому высказывание представителя Госдепа о том, что США «используют системы высочайшего технологического уровня» и «предлагают наилучшие технологии и платформы» — это, в общем-то, обычная дипломатическая шелуха, которая никак не соотносится с реальностями мира зенитных ракетных комплексов ПВО и ПРО.

              Да, в распоряжении США есть морской комплекс SM-3, чьи ракеты можно сравнить с С-400 — и даже найти у американской разработки свои сильные стороны. Например, SM-3 действительно является системой ПРО, которая может поражать орбитальные и баллистические цели на большой высоте. Однако ее поставка Индии выглядит практически невероятной, поэтому эта система выпадает из возможных конкурентов С-400 на индийском рынке вооружений.

              Да, США могут попытаться воспользоваться в попытке разрушения российско-индийского сотрудничества американским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который может быть использован против Дели. Но, как показывает аналогичный случай с поставкой С-400 в адрес Анкары, к Турции так и не были применены положения CAATSA. США ограничились лишь малозначащим «отлучением» турецких военных от участия в программе истребителя F-35.

              Поэтому дипломатические демарши Вашингтона показывают лишь то, что каких-либо действенных аргументов в распоряжении США просто нет. Российские комплексы ПВО лучше — и выигрывают конкуренцию с американскими разработками.


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